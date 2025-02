Hazelight Studios: KI ist aufregend und beängstigend zugleich

In einem Interview mit VGC äußerte Josef Fares, der Direktor von Split Fiction und It Takes Two, seine Ansichten zur Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Spielentwicklung.

Er betonte, dass Entwickler mit der Technologie arbeiten sollten, anstatt sich ihr zu widersetzen, und beschrieb KI als „sowohl beängstigend als auch sehr aufregend„.

Fares glaubt, dass KI letztlich einen größeren Einfluss auf die Welt haben könnte als das Internet.

Er räumte ein, dass neue Technologien sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben können, einschließlich potenzieller Arbeitsplatzverluste, betonte jedoch die Notwendigkeit, sich anzupassen und KI zur Verbesserung von Spielen zu nutzen.

Split Fiction wird am 6. März veröffentlicht und von Electronic Arts herausgegeben. Wie sein Vorgänger It Takes Two wird es einen Freundespass enthalten, der es zwei Spielern ermöglicht, gemeinsam online zu spielen, obwohl nur einer das Spiel besitzt.

Wie steht ihr der Entwicklung von KI gegenüber? Seid ihr eher positiv oder negativ eingestellt und glaubt ihr ebenfalls, dass KI mehr Einfluss auf die Welt als das Internet haben könnte?