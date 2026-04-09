Hazelight Studios: Koop-Spiele erreichen 50 Millionen Verkäufe

Hazelight Studios feiert mit Spielen wie It Takes Two und Split Fiction über 50 Millionen Verkäufe.

Großer Meilenstein für Hazelight Studios: Das Studio hat bekannt gegeben, dass seine Spiele gemeinsam die Marke von über 50 Millionen verkauften Einheiten überschritten haben.

Den größten Anteil daran trägt It Takes Two mit rund 30 Millionen verkauften Exemplaren. Auch A Way Out erreicht mit 13 Millionen eine beachtliche Zahl, während Split Fiction bislang etwa 7 Millionen Verkäufe verzeichnet.

Mit diesen Erfolgen unterstreicht das Studio erneut die starke Nachfrage nach kooperativen Spielerlebnissen, die fest im Design der Titel verankert sind. Gleichzeitig bedankt sich das Team bei der Community für die anhaltende Unterstützung.

Neben den Verkaufszahlen arbeitet Hazelight Studios bereits am vierten Spiel. Konkrete Details dazu stehen zwar noch aus, doch im Februar gab es bereits Motion-Capturing-Aufnahmen.