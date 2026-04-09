Hazelight Studios: Koop-Spiele erreichen 50 Millionen Verkäufe

Großer Meilenstein für Hazelight Studios: Das Studio hat bekannt gegeben, dass seine Spiele gemeinsam die Marke von über 50 Millionen verkauften Einheiten überschritten haben.
Den größten Anteil daran trägt It Takes Two mit rund 30 Millionen verkauften Exemplaren. Auch A Way Out erreicht mit 13 Millionen eine beachtliche Zahl, während Split Fiction bislang etwa 7 Millionen Verkäufe verzeichnet.
Mit diesen Erfolgen unterstreicht das Studio erneut die starke Nachfrage nach kooperativen Spielerlebnissen, die fest im Design der Titel verankert sind. Gleichzeitig bedankt sich das Team bei der Community für die anhaltende Unterstützung.
Neben den Verkaufszahlen arbeitet Hazelight Studios bereits am vierten Spiel. Konkrete Details dazu stehen zwar noch aus, doch im Februar gab es bereits Motion-Capturing-Aufnahmen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön aber ein leichter Abwärtstrend ist sichtbar 🤔
Ob es am Scifi/Fantasy liegt?
Fand das letzte game eher ne 4/10
Split Fiction konnte man mit der Partnerin. Kinder zocken, für echte Gamer war das aber ziemlich lau.
Die könnten jetzt ruhig mal ein Singleplayer machen. Sonst läuft sich das Prinzip auch tot.
Und dann in Konkurrenz treten zu zig anderen Entwicklern? Wieso sollte man das machen?
Echt krass wie gut das läuft.
Finde nie die Zeit um sowas mit Kumpels zu zocken, weshalb Coop für mich leider nix ist.
Da verpasst du aber was , schade.
Ja, dachte ich mir schon bei diesem Gefängnisausbruchsspiel 😀
Das hatte ich mir mit nem Kolleg sogar geholt, aber wir haben im Monat nur 2 Tage gefunden wo wir jeweils ne Stunde zusammen zocken konnten.
Das hat sich einfach nicht gelohnt gehabt.
Das ist dann natürlich ärgerlich.
Das passt ja zu meinem Gefühl, dass Split Fiction nicht so gut war wie IT2. Nicht, dass es schlecht war oder dass Verkaufszahlen die Güte eines Spieles direkt wiederspiegeln würden, aber IT2 war so gut, dass es am Ende solche Zahlen generieren konnte. Nächstes Mal wieder eine Story mit Herz, oder zumindest interessantere Charaktere, dann klappts auch mit den zweistelligen Millionenverkäufen.
Glückwunsch, das Interesse an solchen Koop Spielen scheint noch relativ groß zu sein.
Klasse, freut mich für den Entwickler. Richtig genial. Hab alle drei Titel echt gerne gespielt. Zwei davon mit meiner Tochter und einer mit meiner Freundin. Auch wenn für mich das beste Spiel ist Takes two war
Wirklich ein erfolgreiches Studio und das mit reinen Coop Games. 👏🎉