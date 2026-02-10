Hazelight Studios: Motion-Capturing-Aufnahmen zum neuen Spiel laufen bereits

Nach Split Fiction entwickelt Hazelight Studios derzeit ein neues kooperatives Videospiel, an dem Game Director Josef Fares intensiv arbeitet. Ein aktuelles Bild aus dem Motion‑Capturing‑Studio zeigt ihn mitten in der Produktion, während im Hintergrund drei Personen in Anzügen zu sehen sind, deren Identität bewusst verborgen bleibt.
Die Aufnahme vermittelt einen ersten Eindruck davon, wie weit die Arbeiten am Projekt bereits fortgeschritten sind und wie stark Motion‑Capture erneut eine Rolle spielt.
Hazelight Studios reagierte auf das veröffentlichte Bild mit einer klaren Botschaft, dass man wieder kreativ tätig sei und etwas besonders Leckeres koche. Gleichzeitig verweist das Studio augenzwinkernd auf eine neue strategische Armplatzierungstechnik, die im Zusammenhang mit der gezeigten Szene steht.
Die Hinweise deuten darauf hin, dass das Team weiterhin aufwendige Performance‑Aufnahmen nutzt, um das nächste Koop‑Erlebnis zu formen.
Mit dem neuen Projekt knüpft Hazelight Studios an seine Tradition an, kooperative Spiele mit starkem Fokus auf Charakterdarstellung und physische Performance zu entwickeln.
Josef Fares setzt diese Linie sichtbar fort und gibt mit dem Bild einen kleinen, aber wirkungsvollen Einblick in die laufende Produktion.
Next game in the making 👍😎 pic.twitter.com/HouYcN903E
— Josef Fares (@josef_fares) February 10, 2026
Vielleicht kann man diesmal mit 3 Leuten auf einmal spielen 🤔.
Ich bin mega gespannt, welche verrückten Mechaniken sie sich diesmal ausgedacht haben. Eines ist sicher, bei Hazelight wird es garantiert nicht langweilig.
Ich freue mich drauf, was Hazelight in It Takes Two und Split Fiction für Ideen abgebrannt hat geht für andere Studios für 20 Spiele oder mehr.
Einfach nur her damit.
Wäre cool wenn man die Games auch mal alleine zocken könnte, Games mit Begleiter KI gab es auch schon vorher und mich würde auch eher die Story interessieren als das Koop Gameplay, leider bleiben mir so ihre Spiele verwehrt.
Bei mir ähnlich, Koop ist erst meins, wenn meine Kinder groß genug sind. Ansonsten hab ich niemanden der Koop spielen möchte und mit Fremden online Random ist auch Kacke 🤔
