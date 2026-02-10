Hazelight Studios: Motion-Capturing-Aufnahmen zum neuen Spiel laufen bereits

Game Director Josef Fares arbeitet im Motion‑Capturing‑Studio und heizt die Erwartungen an das nächste Hazelight‑Spiel weiter an.

Nach Split Fiction entwickelt Hazelight Studios derzeit ein neues kooperatives Videospiel, an dem Game Director Josef Fares intensiv arbeitet. Ein aktuelles Bild aus dem Motion‑Capturing‑Studio zeigt ihn mitten in der Produktion, während im Hintergrund drei Personen in Anzügen zu sehen sind, deren Identität bewusst verborgen bleibt.

Die Aufnahme vermittelt einen ersten Eindruck davon, wie weit die Arbeiten am Projekt bereits fortgeschritten sind und wie stark Motion‑Capture erneut eine Rolle spielt.

Hazelight Studios reagierte auf das veröffentlichte Bild mit einer klaren Botschaft, dass man wieder kreativ tätig sei und etwas besonders Leckeres koche. Gleichzeitig verweist das Studio augenzwinkernd auf eine neue strategische Armplatzierungstechnik, die im Zusammenhang mit der gezeigten Szene steht.

Die Hinweise deuten darauf hin, dass das Team weiterhin aufwendige Performance‑Aufnahmen nutzt, um das nächste Koop‑Erlebnis zu formen.

Mit dem neuen Projekt knüpft Hazelight Studios an seine Tradition an, kooperative Spiele mit starkem Fokus auf Charakterdarstellung und physische Performance zu entwickeln.

Josef Fares setzt diese Linie sichtbar fort und gibt mit dem Bild einen kleinen, aber wirkungsvollen Einblick in die laufende Produktion.

Next game in the making 👍😎 pic.twitter.com/HouYcN903E — Josef Fares (@josef_fares) February 10, 2026