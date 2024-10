Hazelight Studios: Nächstes Spiel heißt Split Fiction laut Bericht

Einem Bericht von Dealabs zufolge soll das nächste Spiel der Koop-Experten Hazelight Studios auf den Namen Split Fiction hören und sich mindestens seit zwei Jahren in Entwicklung befinden. Als Publishing-Partner fungiert EA Originals.

Schon wie in den ebenfalls vom Studio entwickelten A Way Out und It Takes Two sollen auch in Split Fiction wieder Koop-Elemente zum Tragen kommen.

Ein Tweet des offiziellen Hazelight Studios-Accounts, der dem Bericht zugrunde liegt, kündigt eine neue IP an und gibt als Veröffentlichungstermin 202? an.

Zudem sind Post-it-Zettel zu sehen, auf denen horizontal, vertikal und diagonal geteilte Rechtecke eingezeichnet sind. Laut Dealabs könnte es sich um eine Mechanik zur „dynamischen Bildschirmteilung“ handeln.