Hazelight Studios: Neues Koop-Projekt angeteasert

EA Originals und Hazelight Studios verkündeten in dieser Woche, dass sich das Koop-Abenteuer It Takes Two weltweit 20 Millionen Mal verkauft hat.

Doch auch ein neues Projekt mit Electronic Arts befindet sich in Entwicklung. Josef Fares, Gründer von Hazelight Studios (Brothers, A Way Out), gab dazu einen ersten Hinweis.

Beim nächsten Spiel handelt sich ebenfalls um eine brandneue IP. Das Spiel wird S**** ******N heißen, wie er via X mehr oder weniger verriet.

Über den X-Account gab es später noch weitere Anspielungen zum neuen Projekt, in dem man ein Script mit Notizen zeigte. Wie man sehen kann, wird es auch diesmal wieder ein Koop-Titel werden.

Now that you mention it, think you dropped this in the office @josef_fares? https://t.co/uh6AZAlrHL pic.twitter.com/oWv3Eew4M9 — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 17, 2024