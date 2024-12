Hazelight Studios: Neues Spiel Split Fiction erscheint im März – Gerücht

Josel Fares und sein Studio Hazelight arbeiten bekanntlich an einem neuen Spiel. Dass es sich nach A Way Out und It Takes Two wieder um ein Koop-Spiel handeln dürfte, versteht sich eigentlich von selbst. Schon im Oktober hatte man einen Kop-Modus selbst angeteasert.

Via Dealabs hat der als zuverlässig geltende Leaker billbil_kun jetzt verraten, dass Split Fiction am 6. März 2025 erscheinen wird. Den Namen Split Fiction hatte der Leaker schon im Oktober fallenlassen.

Im Dezember soll es einen Trailer geben, der das Spiel ankündigt und den Release-Termin nennt, heißt es weiter. Die Game Awards in der nächsten Woche dürften hier wohl als sehr wahrscheinlich für eine Trailer-Premiere gelten, wie auch der Leaker vermutet.

Ob an dem Leak, sowohl was den Namen als auch den Release-Termin betrifft, etwas dran ist, erfahren wir voraussichtlich in der kommenden Woche.