He-Man: Dragon Pearl of Destruction: Kult der 80er-Jahre-Zeichentrickserie meldet sich zurück

Mattel, Inc. (Nasdaq: MAT), ein weltweit führendes Spielzeug- und Familienunterhaltungsunternehmen und Eigentümer eines der kultigsten Markenportfolios der Welt, kündigte in Zusammenarbeit mit Limited Run Games, einem Premium-Publisher von physischen Videospielen, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction an, einen retro-inspirierten 2D-Brawler-Titel für Konsole und PC, der in Zusammenarbeit mit Bitmap Bureau (Terminator 2D: NO FATE, Final Vendetta) entwickelt wurde.
Dieser brandneue Originaltitel, der während der Opening Night Live (ONL) auf der gamescom 2025, der weltgrößten Fach- und Verbrauchermesse für Videospiele, vorgestellt wurde, soll im Jahr 2026 auf den Markt kommen.
Inspiriert von der kultigen 80er-Jahre-Zeichentrickserie He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction können die Spieler die Kontrolle über Eternias geliebte Helden wie He-Man, Teela, Man-At-Arms und andere übernehmen, um Skeletor und Evil-Lyn zu bekämpfen und Eternia vor dem Sturz in die Dunkelheit zu retten.
Kämpft euch durch mehr als 12 actiongeladene Levels und nutzt charakter-spezifische Bewegungen, Fähigkeiten und Power-Ups, um Skeletors uraltes Ritual zu stoppen, das Eternia zu übernehmen droht. Battle Cat, He-Mans furchtloser katzenartiger Begleiter, ist ebenfalls mit von der Partie und kämpft mit ausgefahrenen Krallen auf der Seite der Gerechtigkeit.
Das ist sowas von gekauft. Bin der zweitgrößte He-Man Fan weltweit.
echt? Wie groß bist du denn? 😜
Alter ist das Geil
F*ck… Bitte Bringt mich zurück in die 80er!!
Kein Bock mehr auf unsägliche 2020er Appease-und Greed K@cke!!
Das is ja mal richtig cool! Bei der Macht von Grayskull 💪🏻🗡️
Steht bei uns im Keller noch rum 😅✌🏻
Du sagst es😊und ich find es auch mega cool😎🤝✌️.
Das sieht nach Spaß aus 😅✌🏻 mein großer darf gerade die alten Kassetten davon hören 🐙 wird sicher gekauft 😅 danke für die Info
Krass ich habe die auch noch
Da bin ich dabei! He Man erinnert mich an meine Kindheit und sieht auch wenigstens original nach 16 Bit aus und nicht wie auf 16 Bit gemacht.
Witzig. Mal schauen ob es besser wird wie das Fangame, das mit der OpenBOR Engine erstellt wurde
GEIEEEL, shut up & take my money! Freu mich drauf….D1!
She-Man habe ich irgendwie nie gefühlt. Vielleicht bin ich mit Baujahr 86 auch zu spät auf die Welt gekommen. Danke Mama