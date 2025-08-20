He-Man: Dragon Pearl of Destruction: Kult der 80er-Jahre-Zeichentrickserie meldet sich zurück

Mattel und Limited Run Games kündigen „He-Man and the Masters of the Universe: Pearl of Destruction“ an.

Mattel, Inc. (Nasdaq: MAT), ein weltweit führendes Spielzeug- und Familienunterhaltungsunternehmen und Eigentümer eines der kultigsten Markenportfolios der Welt, kündigte in Zusammenarbeit mit Limited Run Games, einem Premium-Publisher von physischen Videospielen, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction an, einen retro-inspirierten 2D-Brawler-Titel für Konsole und PC, der in Zusammenarbeit mit Bitmap Bureau (Terminator 2D: NO FATE, Final Vendetta) entwickelt wurde.

Dieser brandneue Originaltitel, der während der Opening Night Live (ONL) auf der gamescom 2025, der weltgrößten Fach- und Verbrauchermesse für Videospiele, vorgestellt wurde, soll im Jahr 2026 auf den Markt kommen.

Inspiriert von der kultigen 80er-Jahre-Zeichentrickserie He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction können die Spieler die Kontrolle über Eternias geliebte Helden wie He-Man, Teela, Man-At-Arms und andere übernehmen, um Skeletor und Evil-Lyn zu bekämpfen und Eternia vor dem Sturz in die Dunkelheit zu retten.

Kämpft euch durch mehr als 12 actiongeladene Levels und nutzt charakter-spezifische Bewegungen, Fähigkeiten und Power-Ups, um Skeletors uraltes Ritual zu stoppen, das Eternia zu übernehmen droht. Battle Cat, He-Mans furchtloser katzenartiger Begleiter, ist ebenfalls mit von der Partie und kämpft mit ausgefahrenen Krallen auf der Seite der Gerechtigkeit.