He-Man: Dragon Pearl of Destruction: Release von April auf Sommer 2026 verschoben

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction bekommt mehr Zeit für den Feinschliff und erscheint erst im Sommer.

Die Entwicklung von He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction befindet sich laut offizieller Mitteilung in der finalen Phase, benötigt jedoch zusätzliche Zeit für Feinschliff und Optimierungen. Ziel sei es, ein Spielerlebnis zu liefern, das Fans über Generationen hinweg gleichermaßen anspricht und sowohl Herausforderung als auch Arcade-Action vereint.

Im Zuge dieser Anpassungen wurde der Release-Termin neu eingeordnet. Anstatt am 28. April, soll das Spiel soll nun im Sommer digital erscheinen und bleibt damit im aktuellen Veröffentlichungsfenster, jedoch mit leicht verschobenem Feinschliff-Fokus.

Spieler werden dabei in die Welt von Eternia versetzt und übernehmen bekannte Rollen wie He-Man, Teela, Man-At-Arms und She-Ra. Der Kampf gegen Skeletor steht weiterhin im Zentrum des klassischen Arcade-Ansatzes, der bewusst an frühere Spieladaptionen des Franchises anknüpft.

Erscheinen soll He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PC. Trotz der zusätzlichen Entwicklungszeit bleibt das Ziel klar: ein technisch und spielerisch ausgereiftes Action-Erlebnis im ikonischen Universum von Eternia.