Es gibt viele Battle Royale-Spiele, doch mittlerweile braucht es frische und verrückte Ideen, um in diesem Genre bestehen zu können. Also warum nicht einfach Tauben, viel Musik und abgedrehte Mini-Games mischen, um in der Sparte mal etwas frischen Wind zu verteilen?

Headbangers: Rhythm Royale bringt diesen erforderlichen Wind mit, direkt zu seiner Veröffentlichung am 31. Oktober. Denn der ungewöhnliche Battle Royale Ableger wird direkt am Tag der Veröffentlichung Bestandteil des Xbox Game Pass sein.

Kämpft mit bis zu 29 weiteren Spielern um den Sieg, in 23 rhythmischen Minispielen, um herauszufinden, wer von euch der beste Kopfnicker ist.

Jede Taube, die keinen Vogel hat, kennt die Antwort auf diese Frage: Es ist natürlich die Musik! Spieler stürzen sich – Schnabel voran – in einen bunten Mix aus Minispielen, die ihr Gedächtnis, ihre Reflexe, ihre Reaktionszeit, ihren Rhythmus und ihre Fähigkeiten zu rappen auf die Probe stellen.

Zudem zeigen sie ihre tadellosen Gedächtnisfähigkeiten, indem sie in der Yes Commander Lobby den ersten Platz absTauben, in First Piano Shooter mit einer Steinschleuder taub-tastische Beats erzeugen, in To The Sky die erste Tauben im nächsten Sonnensystem werden und vieles mehr in allen 23 Minispielen erleben.

Gemeinsame Ausflüge sind die zweitliebste Freizeitbeschäftigung der Tauben (neben dem Nicken), und mit dem plattformübergreifenden Online-Multiplayer ist keine Taube zu nah (oder zu fern), um am Headbangers Rhythm Royale Spaß teilzunehmen, unabhängig von der Plattform ihrer Wahl.

Mit leckeren Brotkrumen, die man bei der Krönung zum Meister-Headbanger bekommt, können Spieler ihre Tauben aufplustern und herausputzen. Ganz nach dem Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die erste Taube kriegt die besten Krümel. Alles von Leopardenmustern und Westernhüten bis hin zu Haifischköpfen und … Fernsehkörpern können kombiniert werden, um mit Hunderten von Gestaltungsmöglichkeiten eine ganz individuelle Taube zu schaffen, die den Dancefloor rockt.

Das ist Headbangers Rhythm Royale:

Aufplustern : Gedächtnis, Rhythmus, Reflexe und Reaktionszeit werden in 23 Minispielen auf die Probe gestellt, jedes mit einer eigenen musikalischen Note.

: Gedächtnis, Rhythmus, Reflexe und Reaktionszeit werden in 23 Minispielen auf die Probe gestellt, jedes mit einer eigenen musikalischen Note. Herausputzen : Hunderte von einzigartigen Gegenständen stehen zur Auswahl, darunter komplette Outfits, Hüte, Brillen, Stimmen und auch Sticheleien. So können die Spieler mit ihrer ganz persönlichen Taube auf die Spitzenplätze flattern.

: Hunderte von einzigartigen Gegenständen stehen zur Auswahl, darunter komplette Outfits, Hüte, Brillen, Stimmen und auch Sticheleien. So können die Spieler mit ihrer ganz persönlichen Taube auf die Spitzenplätze flattern. Picken und Brotkrümel verdienen : Im kostenlosen Battle-Pass warten Herausforderungen und freischaltbare Anpassungen auf die Spieler, die ihre hart verdienten Krümel ausgeben können, um die stylischste Taube im Schwarm zu werden.

: Im kostenlosen Battle-Pass warten Herausforderungen und freischaltbare Anpassungen auf die Spieler, die ihre hart verdienten Krümel ausgeben können, um die stylischste Taube im Schwarm zu werden. Unterstützung vom Schwarm : Über Crossplay treten die Spieler gegen bis zu 29 andere Tauben in musikalischen Wettkämpfen an – unabhängig von der Plattform ihrer Wahl.

: Über Crossplay treten die Spieler gegen bis zu 29 andere Tauben in musikalischen Wettkämpfen an – unabhängig von der Plattform ihrer Wahl. Rhythmus im Blut: Dank einzigartiger Musik für jedes Minispiel, jeden Ladebildschirm und jedes Taubenzubehör-Menü hört die Party mit den vom Glee-Cheese-Team geschriebenen und kreierten Musikstücken nie auf.

Der neue musikalische Titel von Glee-Cheese wird zum Release am 31. Oktober im Xbox Game Pass für Xbox und PC erhältlich sein.