Heading Out: Volle Xbox Play Anywhere Optimierung für grenzenloses Spielen

Heading Out bietet euch ab sofort ein vollständig optimiertes Xbox Play Anywhere-Erlebnis, sodass ihr eure Abenteuer flexibel auf Xbox Series X|S, über die Xbox PC App oder unterwegs fortsetzen könnt.

Durch die Synchronisation aller Speicherstände und Fortschritte begleitet euch Heading Out unabhängig von eurem Gerät und ermöglicht ein durchgängiges Spielgefühl ohne Unterbrechungen.

Die aktualisierte Benutzeroberfläche sorgt zudem für eine verbesserte Darstellung auf mobilen und Handheld-Geräten, was besonders unterwegs eine komfortable Steuerung unterstützt.