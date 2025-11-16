Heading Out: Volle Xbox Play Anywhere Optimierung für grenzenloses Spielen

9 Autor: , in News / Heading Out
Übersicht

Heading Out verbindet Xbox Series X|S, PC und unterwegs dank nahtloser Cross-Progression!

Heading Out bietet euch ab sofort ein vollständig optimiertes Xbox Play Anywhere-Erlebnis, sodass ihr eure Abenteuer flexibel auf Xbox Series X|S, über die Xbox PC App oder unterwegs fortsetzen könnt.

Durch die Synchronisation aller Speicherstände und Fortschritte begleitet euch Heading Out unabhängig von eurem Gerät und ermöglicht ein durchgängiges Spielgefühl ohne Unterbrechungen.

Die aktualisierte Benutzeroberfläche sorgt zudem für eine verbesserte Darstellung auf mobilen und Handheld-Geräten, was besonders unterwegs eine komfortable Steuerung unterstützt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Heading Out

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. RainbowF 32233 XP Bobby Car Bewunderer | 16.11.2025 - 09:05 Uhr

    Ich liebe die Play Anywhere funktion. Hoffe es kommen noch viel mehr Titel in das Programm.

    1
  6. Vayne1986 18975 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.11.2025 - 11:06 Uhr

    Schön wenn weitere aufgenommen werden. Ich kenne es auch nicht.

    0

Hinterlasse eine Antwort