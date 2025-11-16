Heading Out: Volle Xbox Play Anywhere Optimierung für grenzenloses Spielen

Heading Out bietet euch ab sofort ein vollständig optimiertes Xbox Play Anywhere-Erlebnis, sodass ihr eure Abenteuer flexibel auf Xbox Series X|S, über die Xbox PC App oder unterwegs fortsetzen könnt.
Durch die Synchronisation aller Speicherstände und Fortschritte begleitet euch Heading Out unabhängig von eurem Gerät und ermöglicht ein durchgängiges Spielgefühl ohne Unterbrechungen.
Die aktualisierte Benutzeroberfläche sorgt zudem für eine verbesserte Darstellung auf mobilen und Handheld-Geräten, was besonders unterwegs eine komfortable Steuerung unterstützt.
Kommentare
Ich liebe die Play Anywhere funktion. Hoffe es kommen noch viel mehr Titel in das Programm.
Sagt mir wieder mal überhaupt nichts
Mehr Titel für Play Anywhere sind immer gut 👍.
Tolle Sache mit dem Play anywhere, aber der Titel sagt mir gar nix
Genau das habe ich auch gerade gedacht
Play Anywhere und xbox quick resume sind schon was feines
Schön wenn weitere aufgenommen werden. Ich kenne es auch nicht.
Ja ist ein tolles Feature in dieser Gen.
Ist auf der Wishlist gelandet.