Headup Games: Reforged Studios übernimmt Publisher

Headup Games, bekannt für Super Meat Boy 3D, wird Teil von Reforged Studios, bleibt aber operativ eigenständig.

In einer überraschenden, aber strategisch bedeutsamen Bewegung hat Reforged Studios den Publisher Headup Games übernommen. Finanzielle Details der Übernahme wurden nicht veröffentlicht, doch beide Unternehmen betonen, dass es keine Änderungen im Team von Headup geben wird und keine Arbeitsplätze verloren gehen.

Laut Reforged stellt die Akquisition einen wichtigen Meilenstein dar, um die eigene Publishing-Plattform auszubauen und unabhängige Studios noch besser zu unterstützen. Headup Games wird künftig von der breiteren Entwicklungs- und Publishing-Infrastruktur von Reforged profitieren, bleibt aber in seiner operativen Struktur unverändert.

Dieter Schoeller, Gründer von Headup Games, behält die Leitung des Publishers und wurde zusätzlich zum Chief Publishing Officer von Reforged Studios ernannt. Er wird direkt an die Gründer von Reforged berichten.

Schoeller betont, dass es bei der Übernahme nicht um Wachstum um jeden Preis gehe, sondern darum, ein Team zu finden, das die Werte und die Leidenschaft für Spiele teilt, die Headup auszeichnen.

Reforged-CEO Peter van der Watt hebt die Bedeutung der Übernahme für die langfristige Strategie hervor: „Headup hat eines der respektiertesten und sorgfältig kuratierten Portfolios im Indie-Publishing aufgebaut. Ihre Expertise stärkt unsere Plattform erheblich und beschleunigt unser Wachstum.“

Die Übernahme gilt damit nicht als reine Konsolidierung, sondern als bewusster Schritt, um unabhängigen Entwicklern ein stabiles Zuhause zu bieten und gleichzeitig die Publishing-Qualität auf ein neues Level zu heben.