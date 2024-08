Heavy Cargo: The Truck Simulator: Schwertransporte werden im Oktober befördert

In Heavy Cargo: The Truck Simulator befördern Spieler im Oktober schwere Lasten auf Xbox Series X|S.

Aerosoft, führend in der Entwicklung und Veröffentlichung von Simulationsspielen, freut sich, in Zusammenarbeit mit tox² interactive die Veröffentlichung von Heavy Cargo: The Truck Simulator auf Steam für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 9. Oktober 2024 bekannt zu geben!

In Heavy Cargo: The Truck Simulator haben die Spieler die Aufgabe, übergroße Lasten durch eine riesige, frei erforschbare und lebendige Spielwelt zu transportieren, wobei es um viel mehr geht, als nur Fracht von A nach B zu bringen.

Während ihr mit unglaublich leistungsstarken Motoren unterwegs seid, die in der Lage sind, die schwersten Lasten zu bewegen, müsst ihr vor Beginn der Fahrt oft eure Route mit einem Spähfahrzeug erkunden, potenzielle Hindernisse abschätzen und den Weg vorbereiten, um sicherzustellen, dass eure Fracht sicher ans Ziel gelangt.

Das bedeutet, dass ihr für alles verantwortlich seid, von der Planung und Vorbereitung bis hin zur Durchführung der Mission, was das Entfernen von Leitplanken, das Anpassen von Verkehrsschildern, das Bestimmen von Brückenhöhen und sogar den Einsatz von Kränen zum Verlegen von Bodenplatten für eine sichere Durchfahrt umfassen kann. Ihr wollt doch nicht einfach durchfahren, oder?

Das dynamische Wetter und der Tag-Nacht-Zyklus des Spiels sorgen für zusätzliche Herausforderungen und Realismus und machen jede Mission einzigartig.

Heavy Cargo: The Truck Simulator wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Branchenführer Gruber Logistics entwickelt und bietet eine besondere, authentische und detaillierte Darstellung der Komplexität des Schwerlasttransports.

Features

Schwertransporte mit Begleitfahrzeugen: Bewältigt schwierige Straßen mit der Unterstützung vorausfahrender und nachfolgender Fahrzeuge.

Detaillierte Tourenvorbereitung: Führt Aufgaben wie das Entfernen von Leitplanken, das Auslegen von Bodenplatten und vieles mehr aus, um einen sicheren Transport zu gewährleisten und Schäden an der Ladung oder Ihrer Umgebung zu vermeiden.

Realistische Ladevorgänge: Verwendet Mobilkräne und LKW-Ladekräne, um große und schwere Fracht zu bewältigen.

Authentische Fahrzeugmodelle: Fahrt mit voll lizenzierten MAN-LKWs mit verschiedenen Anhängern, darunter Kesselbrücken, Rotor-Anhänger und Tieflader, die alle auf realen Vorbildern basieren.

Offene Welt mit vielfältigen Missionen: Erfüllt fast 30 Aufträge in verschiedenen Gewichts- und Größenklassen, die jeweils mit detaillierten Bewertungen nach der Mission abgeschlossen werden.

Freischaltbare Inhalte: Verdient euch Belohnungen, um über 100 Zusatzteile, mehr als 20 Innendekorationen und neue LKW-Modelle freizuschalten.

„Wir freuen uns sehr, Heavy Cargo – The Truck Simulator mit einem so authentischen und fesselnden Erlebnis zum Leben zu erwecken“, sagte Dirk Ohler, Produktmanager bei Aerosoft. “Unsere Partnerschaft mit Gruber Logistics hat es uns ermöglicht, die Herausforderungen und Feinheiten des Schwerlasttransports genau darzustellen, was dieses Spiel zu einem Muss für Simulationsbegeisterte und LKW-Fans gleichermaßen macht.“

Spieler können sich darauf freuen, das riesige offene Streckennetz zu erkunden, das Landstraßen, Autobahnen und sorgfältig gestaltete Städte und Dörfer umfasst. Egal, ob ihr erfahrene Simulationsveteranen oder Neulinge in diesem Genre seid, Heavy Cargo – The Truck Simulator verspricht ein wirklich fesselndes und lohnendes Erlebnis.