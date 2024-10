Heavy Cargo: The Truck Simulator: Unterwegs mit einem Schwerlasttransporter

In zwei neuen Videos könnt ihr euch Spielszenen aus Heavy Cargo: The Truck Simulator auf der Xbox Series X anschauen.

Mit Heavy Cargo: The Truck Simulator ist eine neue Trucker-Simulation für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen, die euch vor schwierigen Herausforderungen stellen wird.

Eure Aufgabe ist es, Transporte durchzuführen. Diese Transporte sind aber keine gewöhnlichen, wie ihr es aus anderen Trucker-Simulationen vielleicht kennt. Denn in Heavy Cargo: The Truck Simulator ist alles größer und schwerer.

Wie es euch der Name schon sagt, erledigt ihr Schwerlasttransporte. Angefangen bei Booten und Baufahrzeugen, bis hin zu Bauteilen für eine Windenergieanlage.

Heavy Cargo: The Truck Simulator | Jeder Anfang ist schwer

Es ist aber nicht ausreichend, die Lieferung einfach nur durchzuführen, denn ihr müsst die Strecke auch planen und bei Bedarf Leitplanken entfernen und Bodenplatten auslegen.

Die Schwerlasttransporte können zudem auch mit Begleitfahrzeugen durchgeführt werden, um euch bei der Bewältigung schwieriger Straßen zu unterstützen.

Mit etwa 30 Aufträgen, lizenzierten MAN-Lkws und einem realistischen Ladevorgang habt ihr in Heavy Cargo: The Truck Simulator also reichlich zu tun.

Heavy Cargo – The Truck Simulator | Unser erster richtiger Auftrag

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.