Hela: Das ist das neue Spiel der Unravel-Macher

Knights Peak und Windup Games kündigen Hela an, ein herzerwärmendes 3rd-Person-Open-World-Abenteuer, inspiriert von skandinavischer Folklore. Hela wurde von den Machern von Unravel entwickelt und ist der Debüt-Titel des Studios, das aus Branchenveteranen und neuen Talenten besteht.

„Hela ist ein Spiel, das fröhliche Momente zeigen will. Die Welt fühlt sich für unser Team sehr authentisch an und ist hoffentlich auch für ein größeres Publikum etwas ganz Neues“, sagt Martin Sahlin, Creative Director bei Windup Games. „Wir wollen diese verspielte und skurrile Welt, die uns umgibt, zum Leben erwecken, aber auch dafür sorgen, dass sie sich ernsthaft und herzlich anfühlt und letztendlich eine sehr bedeutungsvolle Geschichte für unsere Spieler webt.“

Die Vereinbarung beinhaltet die weltweiten Exklusivrechte für Knights Peak, Hela auf allen wichtigen Plattformen weltweit für PC und Konsolen zu vertreiben. Genaue Details, für welche Plattformen das Spiel entwickelt wird, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Eugenio Vitale, Vice President of Publishing bei Knights Peak, fügt hinzu: „Ich bin wirklich begeistert, dass wir die kreativen Leute hinter Hela unterstützen können. Ihre bisherigen Spiele und das, was wir von Hela gesehen haben, haben so viel Charme und Authentizität, dass ich einfach mit ihnen in unserem Label arbeiten musste. Wir teilen viele der gleichen Werte, wenn es darum geht, was gute Spiele ausmacht, und es ist ein wahr gewordener Traum, dass wir unseren Teil dazu beitragen, ihr nächstes Spiel zum Leben zu erwecken.“