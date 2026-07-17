Hela of Mice & Magic: Eine Million Wunschlisten – Dieses Koop-Abenteuer erscheint noch 2026

Hela: of Mice & Magic knackt vor dem Release eine Million Wunschlisten und erscheint noch 2026.

Mehr als eine Million Spieler haben Hela of Mice & Magic bereits auf ihre Wunschliste gesetzt. Gleichzeitig haben Knights Peak und Windup Games bestätigt, dass das Koop-Abenteuer im vierten Quartal 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheint.

Der Meilenstein unterstreicht das große Interesse an dem Titel schon vor seiner Veröffentlichung. Zusätzlich verzeichneten Videos zu Hela: of Mice & Magic laut den Entwicklern bereits über 140 Millionen Aufrufe auf verschiedenen Social-Media-Plattformen.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein Koop-Abenteuer für bis zu vier Spieler. Gemeinsam – oder auf Wunsch auch alleine – übernehmen Spieler die Rolle einer kleinen Maus, die einer gutherzigen Hexe dabei hilft, das Land zu beschützen und zu pflegen.

Die Reise führt durch Wälder, Wiesen, Sümpfe und Höhlen, in denen neue Gebiete entdeckt, Hindernisse überwunden und zahlreiche Geheimnisse aufgespürt werden können. Ein besonderer Begleiter ist dabei ein magischer Rucksack, der von der Hexe überreicht wurde und im Verlauf des Abenteuers verschiedene Fähigkeiten und Überraschungen bereithält.

Studioleiter Alexander Benitez von Windup Games bedankt sich für die Unterstützung der Community und betont, dass das Team inzwischen die letzte Phase der Entwicklung erreicht habe. Auch Knights Peak sieht die Marke von einer Million Wunschlisten als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Veröffentlichung.

Hela: of Mice & Magic erscheint im vierten Quartal 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.