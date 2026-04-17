Hela of Mice & Magic: Enthüllt neuen Namen und zeigt magische Naturwelt jetzt im Deep Dive

Hela Of Mice & Magic erscheint 2026 für mehrere Plattformen und rückt eine lebendige Natur in den Mittelpunkt.

Knights Peak und Windup Games haben den neuen Namen des zuvor auf der gamescom 2025 ausgezeichneten Titels vorgestellt: Hela: of Mice & Magic erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und rückt dabei seine magische Spielwelt stärker in den Fokus.

Der neue Titel unterstreicht die zentrale Idee des Abenteuers, in dem eine Verbindung zwischen einer gutherzigen Hexe und ihren kleinen, mutigen Vertrauten im Mittelpunkt steht. Die Ergänzung „Mice & Magic“ soll dabei die beiden tragenden Säulen des Spiels hervorheben: die besonderen Fähigkeiten der Mäuse sowie die allgegenwärtige Magie der Welt. Themen wie Freundschaft, Entdeckung und Naturverbundenheit bilden weiterhin das Fundament des Erlebnisses.

Im Rahmen eines neuen Deep Dives wurden zudem detaillierte Eindrücke aus der Spielwelt gezeigt. Die Umgebung ist von Nordschweden inspiriert und setzt auf eine handgefertigte, lebendige Natur, die nicht nur Kulisse, sondern ein aktiver Bestandteil des Spiels ist. Spieler erkunden diese Welt mithilfe eines magischen Frosch-Rucksacks, der neue Bewegungsmöglichkeiten eröffnet und den Zugang zu bislang unerreichbaren Bereichen ermöglicht.

Die Natur selbst spielt in Hela: of Mice & Magic eine zentrale Rolle und wird durch Musik und Sounddesign als eigenständige Präsenz inszeniert. Jede Region der Karte besitzt ein eigenes musikalisches Thema, das sich dynamisch an die Umgebung anpasst. In Siedlungen dominieren klare und reichhaltige Melodien, während in Waldgebieten atmosphärischere Klänge und natürliche Geräusche in den Vordergrund rücken. Der Soundtrack stammt von Frida Johansson und Henrik Oja, die bereits durch ihre Arbeit an der Unravel-Reihe bekannt sind.

Auch spielerisch setzt der Titel auf eine Mischung aus Erkundung, Kooperation und entschleunigtem Gameplay. Spieler übernehmen die Kontrolle über eine kleine Maus, die einer freundlichen Hexe dabei hilft, das Land zu pflegen und das Gleichgewicht der Natur zu bewahren. Gemeinsam werden Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete und Höhlen erkundet, wobei die Interaktion mit der Umgebung eine wichtige Rolle spielt.

Hela: of Mice & Magic wurde bereits auf der gamescom 2025 in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ ausgezeichnet und bleibt damit eines der auffälligsten Indie-Projekte der kommenden Jahre.