Hela: Grafikpracht im Gameplay-Trailer

Windup Games und Knight Peak haben einen niedlichen neuen Trailer für Hela veröffentlicht, der auf dem The Mix Fall Showcase am 21. November 2024 vorgestellt wurde. Hela ist ein bezauberndes 3D-Abenteuer, in dem die Spieler skandinavisch inspirierte Landschaften erkunden und Rätsel lösen können, in einer Welt, in der herzerwärmende Geschichten und die Schönheit der Natur miteinander verwoben sind.

Dieses Spiel ist das liebevoll gestaltete Debüt von Windup Games, den ehemaligen Machern von Unravel.

Als eine gütige Hexe erkrankt, begeben sich ihre Vertrauten auf eine Reise, um ihr Leben zu retten. In der Rolle einer kleinen, unerschrockenen Maus müssen die Spieler sich auf den Weg machen, um Zutaten zu sammeln und magische Tränke zu brauen, um die Kräfte der Heyr wiederherzustellen.

Hela ermutigt die Spieler, Hand in Hand zu arbeiten, um die vor ihnen liegenden Herausforderungen zu meistern. Ob allein oder zusammen mit Freunden im lokalen Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm oder im Online-Koop-Modus, die Spieler erkunden gemeinsam lebendige Landschaften – von zerklüfteten Bergpfaden bis zu magischen Wäldern und ruhigen Seen.

Features:

Erforschen & Entdecken: Durchquere eine ausgedehnte, liebevoll gestaltete Region, die von Skandinavien inspiriert ist, voller magischer Wälder, stiller Seen und schroffer Berge

Magischer Rucksack: Benutze deinen treuen Rucksack, um mit der Welt zu interagieren, Ressourcen zu sammeln und Rätsel zu lösen

Realistische Physik: Interagiere mit Objekten, die sich realistisch verhalten und deine magischen Ausflüge noch intensiver machen

Dynamische Umgebungen: Passe dich an eine Welt an, die sich ständig verändert, und komme zurecht mit den Widrigkeiten der Natur

Rätsel lösen: Fordere deinen Geist mit fesselnden Rätseln heraus, die sich nahtlos in die Geschichte einfügen und deine Reise mit lohnenden Herausforderungen bereichert

Heile die Welt: Beeinflusse die Welt von Hela durch freundliche Taten und erlebe, wie sie sich auf die Charaktere und dich selbst auswirken

Gemeinsam spielen: Erlebe die Reise allein oder gemeinsam mit Freunden im lokalen Splitscreen- oder Online-Modus