Hela: Herzerwärmende Einblicke im Trailer

Knights Peak und Windup Games präsentierten auf der diesjährigen gamescom einen brandneuen Trailer zu Hela, der einen tieferen Einblick in das herzerwärmende Third-Person-Open-World-Abenteuer über eine Bande mutiger Mäuse bietet.
Hela wurde außerdem für drei renommierte gamescom-Auszeichnungen nominiert: Bestes Gameplay, Unterhaltsamstes Spiel und Familienfreundlichstes Spiel.
Das von den Machern der Unravel-Reihe Hela, das von skandinavischer Folklore inspiriert ist, soll 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.
Knuffig. Ist bestimmt was für Bernhard und Bianca Fans, falls es solche heutzutage überhaupt noch gibt 🐀🐀
Schöner Trailer, finde das Spiel hat was besonderes 👍.
Das sieht doch entspannt aus, schöner Trailer.