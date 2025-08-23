Hela: Herzerwärmende Einblicke im Trailer

Auf der Gamescom wurde ein neuer Trailer zum Third-Person-Open-World-Abenteuer gezeigt.

Knights Peak und Windup Games präsentierten auf der diesjährigen gamescom einen brandneuen Trailer zu Hela, der einen tieferen Einblick in das herzerwärmende Third-Person-Open-World-Abenteuer über eine Bande mutiger Mäuse bietet.

Hela wurde außerdem für drei renommierte gamescom-Auszeichnungen nominiert: Bestes Gameplay, Unterhaltsamstes Spiel und Familienfreundlichstes Spiel.

Das von den Machern der Unravel-Reihe Hela, das von skandinavischer Folklore inspiriert ist, soll 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

  1. Kenty 221145 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.08.2025 - 15:34 Uhr

    Knuffig. Ist bestimmt was für Bernhard und Bianca Fans, falls es solche heutzutage überhaupt noch gibt 🐀🐀

