Hela: ID@Xbox Showcase bei der GDC 2025

Knights Peak: Hela und Mandragora: Whispers of the Witch Tree auf dem ID@Xbox Showcase (GDC 2025).

Entwickler Windup Games und Publisher Knights Peak kündigen an, dass ihr kommendes Spiel Hela, zusammen mit Mandragora: Whispers of the Witch Tree — entwickelt von Primal Game Studio und veröffentlicht von Knights Peak — während des GDC 2025 ID@Xbox Press Event gezeigt wird.

Bei dieser exklusiven Veranstaltung wird eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Indie-Titeln vorgestellt. Beide Spiele wurden aus Tausenden von Einreichungen ausgewählt und gehören damit zu den herausragenden Highlights der diesjährigen Präsentation.

Hela ist ein Third-Person-Adventure, das in der wunderschönen nordskandinavischen Natur spielt und die zauberhafte Geschichte einer Hexe und ihrer Vertrauten erzählt — flinke Mäuse mit magischen Fähigkeiten. Lange hat die freundliche Hexe ihre Magie eingesetzt, um den Einheimischen zu helfen, doch nun ist sie krank geworden und braucht selbst Hilfe.

Es ist an den Spielern, sich auf die Suche nach einem Heilmittel für die kranke Hexe zu machen und dabei magische Landschaften zu erkunden, Futter zu suchen, Rätsel zu lösen und mehr.

Neben Hela wird auch das Dark Fantasy Action-RPG Mandragora: Whispers of the Witch Tree, das von Primal Game Studio entwickelt und von Knights Peak veröffentlicht wird, gezeigt. Mandragora verbindet ein herausforderndes Action-RPG mit Souls- und Metroidvania-Elementen. Es lädt Spieler dazu ein, die Macht der Hexenlaterne zu nutzen, durch das verdrehte Reich der Entropie zu navigieren und albtraumhafte Kreaturen zu bekämpfen, während sie die Geheimnisse einer Welt am Rande des Ruins aufdecken.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree erscheint am 17. April 2025 in digitaler Form für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X. Mehr Informationen zu Hela folgen zu einem späteren Zeitpunkt.