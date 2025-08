Hela: Mehr Gameplay zum Third-Person-Adventure

in einem exklusiven Trailer während der Nintendo Direct wurde angekündigt, dass das herzerwärmende Abenteuer Hela von Entwickler Windup Games und Publisher Knights Peak 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint. Außerdem wird der Titel für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.

„Wir freuen uns unglaublich darüber, Teil der Nintendo Direct zu sein und Hela endlich einer neuen Gruppe von Fans vorzustellen, die schon lange danach gefragt haben, ob das Spiel auch auf die Nintendo Switch kommt. Zusammen mit unserem Publisher Knights Peak fühlen wir uns geehrt und glauben, dass Hela perfekt in das Nintendo Switch 2-Lineup passt – ein Titel, der direkt Geschmack und Erwartungen der Zielgruppe anspricht,“ so Alexander Benitez, Head of Studio bei Windup Games.