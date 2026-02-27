Hela: Mit dem Rucksack auf ins Abenteuer

Neues Deep‑Dive‑Video zu Hela zeigt die Welt sowie die Mechaniken des Rucksacks.

Das neue Deep Dive Video zu Hela rückt die handgefertigte Spielwelt und die zentralen Mechaniken des Abenteuers in den Fokus. Knights Peak und Windup Games geben darin einen ausführlichen Einblick in die Gestaltung der von skandinavischen Landschaften inspirierten Umgebung und zeigen, wie stark die Erkundung das Erlebnis prägt.

Hela nutzt die Fähigkeiten des magischen Froschrucksacks, um der kleinen Maus vielseitige Bewegungsoptionen zu eröffnen und den Zugang zu neuen Bereichen zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt steht der Froggy Backpack, der der Maus besondere Kräfte verleiht. Mit der Froschzunge lassen sich Äste, Balken oder Vorsprünge erreichen, um zu schwingen, zu klettern oder Objekte zu bewegen.

In Kombination mit Waldbewohnern wird die Zunge zu einem Lasso, das Geschwindigkeit und Kraft der Tiere nutzbar macht. Durch das Aufblasen des Rucksacks entfaltet sich ein Gleiter, der sanfte Abstiege und präzise Manöver erlaubt, während der Rucksack am Boden als federnde Plattform dient und neue Höhen erschließt.

Ein kraftvoller Sturz öffnet versteckte Wege oder sorgt für dynamische Sprünge über Trampoline. Der Rucksack dient zudem als sicherer Aufbewahrungsort für gesammelte Materialien und Werkzeuge, die später in der Hütte der Hexe benötigt werden.

Für Einzelspieler oder kleine Gruppen erschafft die Magie des Rucksacks sogenannte Shades, die die Aktionen des Spielers spiegeln und Aufgaben wie Lasso‑Manöver, Brückenbau oder Gleitpassagen unterstützen.

Das Video zeigt außerdem, wie Waldbewohner neue Fähigkeiten vermitteln, darunter den doppelten Sprung, der weitere Bereiche zugänglich macht. Hela setzt diese Mechaniken ein, um die Reise der Maus durch Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete und unterirdische Gänge abwechslungsreich zu gestalten.

Das Abenteuer erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.