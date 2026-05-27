Hela of Mice & Magic: Neuer Deep Dive zeigt Natur und Tierwelt

Ein neuer Deep Dive zu Hela: of Mice & Magic widmet sich der Natur und den tierischen Bewohnern der Spielwelt.

Neue Einblicke in die Welt von Hela: of Mice & Magic stellen die Natur und die tierischen Bewohner des kommenden Abenteuers in den Mittelpunkt. Entwickler Windup Games und Publisher Knights Peak Interactive haben dazu einen weiteren Deep Dive veröffentlicht.

Im Fokus stehen die verschiedenen Tiere, denen Spieler während ihrer Reise begegnen. Einige von ihnen übernehmen dabei mehr als nur eine dekorative Rolle. So können bestimmte Kreaturen als Lehrer oder Verbündete fungieren und nach erfolgreich absolvierten Herausforderungen besondere Belohnungen freischalten.

Als Beispiel nennen die Entwickler ein Eichhörnchen, dessen Prüfungen Zugang zu speziellen Zutaten ermöglichen. Diese können in der Hütte der Hexe genutzt werden, um Tränke herzustellen und neue Fähigkeiten freizuschalten.

Auch langfristige Begleiter spielen eine Rolle. Ein zunächst scheuer Hase kann durch Geduld und Vertrauen angefreundet werden und hilft anschließend dabei, sich schneller durch die Spielwelt zu bewegen.

Darüber hinaus betonen die Entwickler den hohen Detailgrad der Umgebung. Insekten auf dem Waldboden, Libellen über Gewässern und Vogelschwärme am Himmel sollen die vom Norden Schwedens inspirierte Welt lebendig wirken lassen und zum Erkunden einladen.

Begleitend zum Deep Dive wurde außerdem ein dreistündiges Ambient-Video veröffentlicht, das die Klangkulisse der skandinavischen Wälder des Spiels in den Vordergrund stellt und anlässlich des Mental Health Awareness Month erschienen ist.

In Hela: of Mice & Magic übernehmen Spieler die Rolle einer kleinen Maus, die einer Hexe bei der Pflege und dem Schutz des Landes hilft. Das Abenteuer kann allein oder gemeinsam gespielt werden und führt durch Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete und Höhlen. Das Spiel erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.