Hela: Neuer Trailer zeigt frisches Gameplay

Neuer Trailer zeigt frisches Gameplay aus dem Spiel Hela! Knights Peak und Windup Games geben neue Einblicke in das herzerwärmende Maus-Abenteuer.

Knights Peak und Windup Games veröffentlichen einen neuen Gameplay-Trailer zu Hela. Das bezaubernde Third-Person-Open-World-Abenteuer der Macher der Unravel-Reihe soll nächstes Jahr für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Der neueste Trailer zu Hela wurde von einem Mitglied des Windup Games-Teams eingesprochen und zeigt brandneues Gameplay-Material. Er erzählt die Geschichte einer freundlichen alten Hexe, die erkrankt ist. Nun müssen die Mäuse ein Heilmittel finden und gleichzeitig die Dorfbewohner während der Genesung der Hexe unterstützen.

Hela verbindet nahtlos Erkundung, Rätsel, Action, Nahrungssuche und Crafting. Im Kern ist es ein Spiel, bei dem es darum geht, Spaß zu haben und in einer wunderschön gestalteten Welt zu spielen.

Spieler können ihren eigenen Weg wählen, sowohl in der Erzählung als auch bei der Erkundung einer riesigen Welt voller Geheimnisse. Das Spiel bietet flexible Spieloptionen: Einzelspieler, Split-Screen mit einem Freund oder online mit bis zu vier Spielern.

Hela wurde mit zwei gamescom 2025-Awards in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ ausgezeichnet und soll 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Den neuen Gameplay-Trailer gibt es hier zu sehen: