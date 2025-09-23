Hela: Spielbar auf der Tokyo Game Show 2025

Knights Peak und Windup Games geben bekannt, dass Hela auf der Tokyo Game Show in Halle 7, Stand 07-N13 für Presse und Öffentlichkeit spielbar ist.

Das herzerwärmende Third-Person-Open-World-Abenteuer kann solo oder im Koop-Modus gespielt werden und wird vom 25. bis 28. September in der Makuhari Messe in Chiba, Japan, vorgestellt.

Besucher der TGS 2025 sind eingeladen, das gefeierte Debüt-Spiel der Macher der Unravel-Reihe während der viertägigen Veranstaltung selbst zu erleben. Ein Teil des Entwicklerteams wird ebenfalls vor Ort sein und freut sich darauf, Spieler und Medienvertreter zu treffen. Inspiriert von skandinavischer Folklore bietet Hela den Spielern die Möglichkeit, magische Landschaften zu erkunden, Rätsel zu lösen und Tränke zu brauen, um ihrer kranken Hexenfreundin zu helfen, zusammen mit bis zu drei Freunden im Koop-Multiplayer-Modus.

Hela gewann auf der gamescom 2025 zwei Auszeichnungen in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ und erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Die Tokyo Game Show ist der erste spielbare Auftritt von Hela auf dem asiatischen Markt und bringt das bezaubernde Maus-Abenteuer einem neuen Publikum aus Gaming-Enthusiasten und Branchenvertretern näher.

Die Tokyo Game Show findet vom 25. bis 28. September in der Makuhari Messe in Chiba, Japan, statt und zieht Gaming-Fans aus aller Welt an. Der 25. und 26. September sind als Geschäftstage für Fachbesucher und Pressevertreter vorgesehen, gefolgt von den Publikumstagen am 27. und 28. September.