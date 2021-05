Heliborne: Hubschrauber heben im Juni auf Xbox ab

Das Hubschrauber-Flugspiel Heliborne wird auch für Xbox-Konsolen erscheinen. Im Microsoft Store ist das Spiel für Xbox Series X|S und Xbox One gelistet.

Das Spiel des Entwicklers Klabater wurde bereits 2017 für den PC via Steam veröffentlicht.

Laut den Informationen im Microsoft Store wird Heliborne am 16. Juni 2021 erscheinen. Ein Verkaufspreis ist noch nicht hinterlegt.

Hier die Beschreibung aus dem Microsoft Store sowie erste Screenshots:

„Übernehmen Sie die Kontrolle über die berühmtesten Militärhubschrauber der Geschichte, von klassischen Maschinen der 1950er Jahre bis zu modernen Hubschraubern des 21. Jahrhunderts. Spielen Sie mit Freunden im Koop-Modus oder treten Sie im Mehrspielermodus gegen Spieler aus der ganzen Welt an! Sie werden an einem sich dynamisch verändernden Schlachtfeld teilnehmen, auf dem Sie die Aktionen der Landstreitkräfte unterstützen, wenn diese ihre Positionen stärken und Versorgungslinien erstellen.

Rückkehr der Hubschrauber zu Aktionsspielen

Heliborne ist die Rückkehr eines fast vergessenen Genres – Action-Spiele mit Hubschraubern in der Hauptrolle! Sie können an bewaffneten Konflikten teilnehmen, die aus den Seiten der Geschichte bekannt sind, Karten durchqueren, die von realen Orten inspiriert sind, und sich mitten in einem rücksichtslosen Luftkampf befinden.

Wenn Sie über 40 Hubschrauber steuern, die in drei Spezialklassen unterteilt sind, treffen Sie auf andere Spieler sowie auf Panzer, Infanterie und Flugabwehrartillerie. Testen Sie Ihre Fähigkeiten in Mehrspielermodi wie Scharmützel (eine Art King-of-the-Hill-Spiel) oder Frontlines (wenn Spieler Basen erobern, erscheinen Konvois von Bodenfahrzeugen und bewegen sich auf der Karte, um die eroberten Basen zu stärken) oder Spiele alleine neue Einzelspieler-Missionen.

In Heliborne wollten wir die Realitäten bewaffneter Konflikte getreu widerspiegeln und ein Spielmodell schaffen, das die beste Kombination aus Action und Realismus darstellt. Es gibt Ihnen auch die Möglichkeit, etwas über die Geschichte der Entwicklung von Kampfhubschraubern zu erfahren. Das Spiel präsentiert verschiedene historische Momente und beleuchtet den technologischen Fortschritt, der die Aufgaben und die Natur vieler Hubschrauber im Laufe der Jahre verändert hat. Beispielsweise basiert die Bewaffnung jeder Maschine vollständig auf den tatsächlich für diese Maschine verfügbaren Varianten. In Heliborne finden Sie keine Waffen, die historisch unmöglich sind!“