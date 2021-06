Heliborne: Vorbestellung und Pre-Load ab sofort möglich

Autor:, in / Heliborne

Heliborne kann ab sofort im Microsoft und Xbox Store für Xbox Series X|S und Xbox One vorbestellt werden. Dazu steht der Titel zum Pre-Load bereit.

In Heliborne könnt ihr es euch ab dem 16. Juni in den Cockpits von über 40 Militärhubschraubern gemütlich machen, die in drei Spezialklassen unterteilt sind. Dabei habt ihr die Wahl zwischen Klassikern der 1950er Jahre bis hin zu modernen Hubschraubern des 21. Jahrhunderts.

Ihr könnt alleine Einzelspieler-Missionen bestreiten, zusammen mit Freunden im Koop-Modus spielen oder gegen bis zu zehn andere Spieler im Mehrspielermodus antreten. Zu den Mehrspieler-Modi gehören unter anderem Scharmützel (eine Art King-of-the-Hill) und Frontlines (in dem Konvois erscheinen, wenn ihr Basen erobert habt, um diese Basen zu stärken).