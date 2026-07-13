Hell Clock: Brasilianisches Dark-Fantasy-ARPG startet auf Konsolen inklusive erster Erweiterung

Ein düsteres Action-RPG über Brasiliens Geschichte namens Hell Clock startet jetzt auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Mit dem Konsolen-Release von Hell Clock können sich Spieler auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 in ein düsteres Action-RPG stürzen, das Roguelike-Mechaniken mit ARPG-Gameplay verbindet. Zeitgleich ist auf Steam die erste große Erweiterung „Hell Clock: Cursed War“ erschienen.

Entwickelt vom brasilianischen Studio Rogue Snail und veröffentlicht von Mad Mushroom, erzählt Hell Clock eine düstere Neuinterpretation des historischen Canudos-Krieges im Brasilien des 19. Jahrhunderts.

Kampf gegen die Dämonen der Vergangenheit

Ihr schlüpft in die Rolle des Kriegers Pajeú, der die Seele seines gefallenen Mentors, des sogenannten Beraters, aus einem höllischen Fegefeuer befreien möchte.

Jeder Abstieg in die Unterwelt verändert die Welt und macht euren Helden stärker. Gleichzeitig läuft die Zeit unerbittlich gegen euch, während ihr euch durch Horden untoter Gegner kämpft, mächtige Relikte sammelt und immer tiefere Bereiche der Hölle erkundet.

Die Entwickler kombinieren dabei temporeiche Roguelike-Durchläufe mit umfangreichen Build-Möglichkeiten, zahlreichen Fähigkeiten und einem klassischen Loot-System.

Flexible Spielweise und umfangreiches Endgame

Wer den Zeitdruck umgehen möchte, kann den Relaxed Mode aktivieren und die Geschichte ohne Zeitlimit erleben. Für erfahrene Spieler steht dagegen ein Hardcore-Modus bereit.

Nach Abschluss der dreiteiligen Kampagne wartet mit dem Ascension-System ein umfangreiches Endgame. Zusätzliche Herausforderungen wie Hell Mode, Penances, Promises und die Constellations sollen für langfristige Motivation sorgen.

Relikte lassen sich außerdem verstärken oder korrumpieren, wodurch mächtige Boni oder gefährliche Nachteile entstehen können.

Cursed War erweitert das Abenteuer

Parallel zum Konsolenstart ist mit Hell Clock: Cursed War die erste große Erweiterung auf Steam erschienen.

Das DLC ergänzt die Kampagne um einen neuen Story-Abschnitt rund um Pajeús Vergangenheit während des Paraguay-Krieges. Hinzu kommen mehr als zehn neue Gebiete, zusätzliche Biome, neue Bosskämpfe, weitere Fähigkeiten, zahlreiche Relikte sowie neue Endgame-Systeme wie Endless Nightmares.

Außerdem wurden Twitch Drops aktiviert, über die Spieler beim Zuschauen ausgewählter Streams kosmetische Belohnungen freischalten können.