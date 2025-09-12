Hell is Us: Accolades-Trailer feiert Kritiken der Presse

Nacon präsentiert den offiziellen Accolades-Trailer, der Stimmen der Presse zu Hell is Us einfängt.

Hell is Us stammt von Entwickler Rogue Factor und ist ein Third-Person-Action-Adventure mit intensiven Nahkämpfen, der Nervenkitzel mit Erkundung verbindet.

Auf eurer Reise in einer semi-offenen Welt begegnet ihr übernatürlichen Kreaturen und sucht Antworten zu einer mysteriösen Katastrophe.

Benoît CLERC, Head of Publishing bei NACON, sagte: „Wir sind stolz auf den Erfolg von Hell is Us, der das Ergebnis der harten Arbeit der talentierten Teams von Rogue Factor ist. Mit seiner kreativen Vision und seinen Themen wussten wir, dass Hell is Us ein gewagtes Unterfangen war, daher freuen wir uns sehr, dass der künstlerische Ansatz des Spiels so gut angekommen ist! Hell is Us ist unser bisher kühnstes Abenteuerspiel und verdeutlicht den Wunsch von NACON, immer ambitioniertere und originellere Produktionen anzubieten.“