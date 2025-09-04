Hell is Us: Action-Adventure jetzt erhältlich

Zurück zu den Wurzeln der Abenteuerspiele geht es ab heute in Hell is Us auf Konsolen und PC.

Der Publisher NACON und das Studio Rogue Factor haben heute das Action-Adventure-Spiel Hell is Us offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) veröffentlicht.

Vertrauen in die Intelligenz der Spieler: Die Philosophie hinter Hell is Us

Das Spiel zeichnet sich durch einen einzigartigen Ansatz im Spieldesign aus, der am besten mit dem Begriff „Player-Plattering“ beschrieben werden kann. Dieser Ansatz fördert die Erkundung und Reflexion, indem er künstliche Hilfsmittel eliminiert, um das immersive Vergnügen der Erkundung wiederzuentdecken und zu den Wurzeln der Abenteuerspiele zurückzukehren.

Hell is Us enthält keine Markierungen oder Quest-Tagebücher, die genau beschreiben, was zu tun ist, aber es mangelt nicht an Sehenswürdigkeiten und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt: Die Spieler müssen ihre Neugier und ihren Instinkt einsetzen, um geschichtsträchtige Orte zu entdecken, die sie dazu führen, verschiedene Gebiete in Hadea zu erkunden, von Dörfern bis hin zu alten, vergessenen Verliesen.

Eine fesselnde Geschichte, die in einer geheimnisvollen Welt zwischen Realität und Fantasie spielt

Die Geschichte von Hell is Us spielt in Hadea, einem geheimnisvollen fiktiven Land, das von der Welt abgeschnitten ist und von einem tödlichen Bürgerkrieg heimgesucht wird.

Remi, der Protagonist des Spiels, wurde dort geboren, aber als Kind von seinen Eltern außer Landes geschmuggelt. Jetzt ist er als Friedensstifter auf Mission in diesem Gebiet und sieht seine Rückkehr als Gelegenheit, die Geheimnisse seiner Herkunft und die Gründe aufzudecken, die seine Eltern dazu zwangen, ihn zu verlassen.

Zu dieser Suche nach der Vergangenheit vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs kommt noch das Rätsel eines seltsamen Phänomens namens „die Katastrophe“ hinzu, das dazu führt, dass seltsame Kreaturen, die an alte Grabsteine und Denkmäler in der Region erinnern, auftauchen und denen Remi auf seiner Reise begegnen muss.

Kampf: die andere tragende Säule von Hell is Us

Obwohl der Kampf ein wesentlicher Bestandteil des Spielerlebnisses ist, sollte Hell is Us nicht als „Souls-ähnlicher” Titel betrachtet werden. Das Kampfsystem soll die Erkundungs- und Untersuchungssequenzen bereichern, um ein zusammenhängendes und fesselndes Abenteuer zu schaffen.

Obwohl der Schwierigkeitsgrad nicht im Mittelpunkt des Spiels steht, das sich in erster Linie auf die Geschichte und das Entdecken konzentriert, bietet das Kampfsystem ein ausgewogenes Maß an Tiefe und Herausforderung.

Die Spieler müssen originelle Mechaniken und Moves beherrschen und sich an die Angriffe der Gegner anpassen. Sie können sich auf eine Vielzahl von Waffen und Fähigkeiten sowie auf die Hilfe von KAPI verlassen, einer Drohne, die Gegner ablenken oder Spezialangriffe ermöglichen kann.