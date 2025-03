Autor:, in / Hell is Us

NACON hat zu Hell is Us brandneue Spielszenen veröffentlicht, die ihr euch direkt hier anschauen müsst.

Hell is Us wird am 4. September 2025 für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Nachdem Rogue Factors ehrgeiziges neues Projekt Hell is Us bereits während der letzten beiden PlayStation State of Play-Events seine Handlung angedeutet hatte, wurde im Zuge der NACON Connect die Ermittlungsmechanik in einem Gameplay-Video vorgestellt.

Creative Director Jonathan Jacques-Belletête ging dabei näher auf die Details ein.

Diese Spielmechanik steht im Einklang mit der Philosophie des Player-Plattering, das den Spielenden die volle Kontrolle über ihr Abenteuer überlässt.

Sie müssen sich auf ihre Beobachtungsgabe, ihr logisches Denken und ihre Intuition verlassen, um im Spiel voranzukommen und die Geheimnisse dieser mysteriösen Länder zu lüften. Geleitet von Gesprächen mit den Charakteren, denen sie begegnen, und einer sorgfältig entworfenen Level-Struktur, werden sie ihren eigenen Weg in diesem fesselnden Erlebnis finden müssen.

Damit ihr euch jetzt schon vom Spiel überzeugen könnt, wurde bei der NACON Connect 2025 frisches Hell is Us Gameplay veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt:

Noch mehr (ältere) Spielszenen: