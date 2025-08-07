Hell is Us: Comic zur Vorgeschichte erhältlich, Demo folgt kommende Woche

Comic zur Vorgeschichte von Hell is Us ist ab sofort erhältlich, die Demo folgt kommende Woche!

Hell is Us erwacht in einem kostenlosen digitalen Comicbuch zum Leben, das die Vorgeschichte zum Abenteuer des Hauptprotagonisten Remi erzählt.

Das 16-seitige Buch ist ab sofort auf nacongaming.com erhältlich und das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Publisher NACON, seinem Studio Rogue Factor mit Sitz in Québec und Dead Good Comics.

Hell is Us ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Nahkampf, Erkundung und eine fesselnde Geschichte kombiniert. Es erscheint am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) und wird auch als Demo auf PC (Steam, Epic Games Store) und erstmals auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S vom 12. bis 28. August 2025 erhältlich sein.

In dem digitalen Comic erfahren die Spielenden, welche Ereignisse kurz vor dem Beginn des Spiels stattfanden und Remi dazu brachten, seinen Posten als Friedenswächter aufzugeben und Hadea zu infiltrieren, das fiktive Land, in dem er geboren und aus dem er als Kind herausgeschmuggelt wurde.

Dieses isolierte Land wird von einem schrecklichen Bürgerkrieg heimgesucht und leidet unter einer mysteriösen Katastrophe, die seltsame und gefährliche Kreaturen hervorbringt, die an alte Grabsteine und Monumente in der Region erinnern. Ausgestattet mit Waffen, die speziell für den Kampf gegen diese Monster geschmiedet wurden, muss Remi lernen, sie zu besiegen und seine Ausrüstung klug einzusetzen.

Der in Zusammenarbeit mit Dead Good Comics entstandene Comic zeigt Artworks von Andrea Scalmazzi (Dune: House Corrino, Samuel Stern) und Antonio Antro (Lego Batman Magazine, Power Rangers) und basiert auf einer Geschichte von Stu Taylor (Crusader Kings III: Many Roads to Power, Octobriana and the Underground, Warhammer Monthly) unter der Aufsicht von Hell is Us Creative und Art Director Jonathan Jacques-Belletête.

Das Cover des Buches stammt von Yanick Paquette (Absolute Batman, Harley Quinn, Justice League Unlimited) und Marcelo Maiolo (Wolverine, Batman und Robin, Amazing Spider-Man).

Stu Taylor, Autor und Verleger bei Dead Good Comics, sagt: „Dead Good Comics fühlt sich geehrt mit dem talentierten Kreativteam von Rogue Factor zusammenzuarbeiten und die erste Comic-Adaption ihrer dunklen und geheimnisvollen Welt zu liefern.“

„Dieses wunderschöne Buch, das direkt mit den Ereignissen zu Beginn des Spiels verknüpft ist, gibt den Spielenden, die neugierig auf Remi, den Hauptcharakter, und seine Beweggründe sind, einen Vorgeschmack auf die komplexe Geschichte von Hell is Us“, fügt Jonathan Jacques-Belletête hinzu. „Wir können es kaum erwarten, dass die Spielenden sich in das Abenteuer stürzen, und zwar mit der Demo, die vom 12. bis 28. August auf PC und Konsolen verfügbar ist, und natürlich, wenn das Spiel am 04. September endlich veröffentlicht wird.“

Die kostenlose Hell is Us-Demo ist ab 12. August 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) verfügbar.

