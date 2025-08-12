Hell is Us: Demo jetzt verfügbar auf PC, PlayStation 5 und Xbox

Erlebt das erste Kapitel von Hell is Us ab sofort auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S!

Die Demo zu Hell is Us ist ab dem 12. August 2025 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar und bietet euch die Möglichkeit, das erste Kapitel des Spiels vor der offiziellen Veröffentlichung am 4. September kennenzulernen.

Ihr übernehmt die Rolle von Rémi, einem ehemaligen Friedenswächter, der in das von einer mysteriösen Katastrophe gezeichnete Land Hadea zurückkehrt.

Die Demo erlaubt euch einen ersten Einblick in die semi-offene Spielwelt, in der ihr ohne Minimap oder Questmarker selbstständig navigieren müsst.

Im Mittelpunkt steht ein Nahkampfsystem, das auf den Einsatz von Schwertern, Speeren und Äxten setzt. Fernkampfwaffen kommen nicht zum Einsatz.

Ihr begegnet übernatürlichen Kreaturen und müsst euch in direkter Konfrontation behaupten. Die Demo ist technisch optimiert und unterstützt eine Darstellung in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde, sofern eure Hardware dies zulässt.

Zusätzlich zur Demo wurde zuvor ein digitaler Comic veröffentlicht, der euch die Vorgeschichte des Protagonisten näherbringt. Darin erfahrt ihr mehr über Rémi und die Ereignisse rund um die sogenannte Calamity.