Hell is Us: Feindverhalten kann manuell angepasst werden

Im kommenden Action-Adventure Hell is Us kann das Verhalten der Feinde manuell angepasst werden.

Im Zuge des Starts der PC-Demo sowie der Veröffentlichung eines neuen Trailers ließ es sich Entwickler Rogue Factor nicht nehmen, auch ein paar neue Details zu Hell is Us zu enthüllen.

So wird das Action-Adventure die drei Kampfvoreinstellungsoptionen Nachsichtig, Ausgeglichen und Gnadenlos enthalten, welche jeweils auf die Gesundheit, den Schaden und die Aggressivität der Gegner angewendet werden können.

Jeder der Parameter kann separat eingestellt werden, wodurch sich Kombinationen wie beispielsweise hochaggressive, aber gleichzeitig schwache Gegner oder extrem starke Gegner, die allerdings selbst nur einen Schlag aushalten, ergeben.

Per Aktivierung der Todesstrafen-Option kann Hell is Us zudem in eine Art Soulslike verwandelt werden. Stirbt der Spieler, verliert er die gesammelten Erfahrungspunkte seit dem letzten Speicherpunkt und alle getöteten Feinde leben wieder.

Hell is Us erscheint am 4. September 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation5 und PC.