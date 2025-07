Hell is Us: Kostenloser Comic erzählt Vorgeschichte

Autor:, in / Hell is Us

Im August wird ein kostenloser Comic die Vorgeschichte des Spiels Hell is Us erzählen.

Um die Präsenz von Hell is Us auf der San Diego Comic-Con 2025 in Zusammenarbeit mit AMD zu feiern, freuen sich der Publisher NACON, sein Studio Rogue Factor und Dead Good Comics, ihre Zusammenarbeit an einem 16-seitigen Comic-Buch anzukündigen, das als Prequel zur Geschichte des Hauptprotagonisten dient.

Hell is Us ist ein Action-Adventure-Spiel in der 3rd-Person-Perspektive, das Nahkampf, Erkundung und eine fesselnde Handlung kombiniert und am 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) erscheinen soll.

Entdeckt die Vorgeschichte zu Hell is Us in einem exklusiven Comicbuch, das in Kürze erscheint.

Dank einer auf Steam und im Epic Games Store verfügbaren Demo konnten Spieler letzten Monat ihr Abenteuer beginnen und in die Rolle von Remi schlüpfen, einem Protagonisten, der auf der Suche nach seinen Wurzeln in Hadea ist, einem fiktiven Land, das von einem schrecklichen Bürgerkrieg heimgesucht und von seltsamen und gefährlichen Kreaturen überfallen wurde.

Am 6. August können sie in einem 16-seitigen digitalen Comic die Ereignisse entdecken, die sich unmittelbar vor Beginn des Spiels zugetragen haben und Remi dazu veranlasst haben, seinen Posten als Friedenswächter aufzugeben, um nach Hadea einzudringen.

Das Comicbuch wurde in Zusammenarbeit mit Dead Good Comics erstellt und enthält Illustrationen von Andrea Scalmazzi (Dune: House Corrino, Samuel Stern) und Antonio Antro (Lego Batman Magazine, Power Rangers).

Es basiert auf einer Geschichte von Stu Taylor (Crusader Kings III: Many Roads to Power, Octobriana and the Underground, Warhammer Monthly) unter der Aufsicht von Jonathan Jacques-Belletête, Creative und Art Director bei Hell is Us.

Das Cover des Buches stammt von Yanick Paquette (Absolute Batman, Harley Quinn, Justice League Unlimited) und Marcelo Maiolo (Wolverine, Batman and Robin, Amazing Spider-Man).

Der Comic Hell is Us wird ab dem 6. August 2025 kostenlos in digitaler Form auf nacongaming.com verfügbar sein.