Hell is Us: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse

Offiziell wird Hell is Us am Donnerstag veröffentlicht. Mit der Deluxe Edition können sich Vorbesteller aber schon jetzt ins Spiel begeben, auch wenn das nicht ganz ohne Probleme hinsichtlich der Erfolge vonstattengeht.
Zum heutigen Frühstart sind auch pünktlich die ersten Wertungen der internationalen Fachpresse eingetrudelt.
Wie die ersten Wertungen ausgefallen sind, zeigt euch der Medaillenspiegel.
Hell is Us – Medaillenspiegel
- Shacknews 9/10
- Push Square 9/10
- PlayStation Universe 9/10
- PSX Brasil 90/100
- Life is Xbox 90/100
- DualShockers 8,5/10
- Wccftech 8,5/10
- GamePro 80/100
- Console Creatures 8/10
- Xbox Achievements 75 %
- GameSpot 7/10
Wertungen 5/5
- TheXboxHub 4/5
Besser als erwartet. Hab mit einem 70er Titel gerechnet
Ich auch!
Wollte ich gerade schreiben 😁
Sieht ja ganz gut aus bei den Bewertungen.
Solide, wird gezockt 🙂
Gute Bewertungen, habe mich noch gar nicht so mit dem Spiel auseinander gesetzt 🤔.
Blöd dass es die Demo nicht mehr gibt. Wollte es noch ausprobieren. Was für bescheuerte Entscheidung Demo vor Veröffentlichung zu löschen. So kaufe ich es mir erst recht nicht.
Ach die Demo ist nicht mehr? Naja dann nich😂