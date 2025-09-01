Hell is Us: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse

Erste Wertungen der Fachpresse zu Hell is Us sind zum heutigen Frühzugang eingetroffen.

Offiziell wird Hell is Us am Donnerstag veröffentlicht. Mit der Deluxe Edition können sich Vorbesteller aber schon jetzt ins Spiel begeben, auch wenn das nicht ganz ohne Probleme hinsichtlich der Erfolge vonstattengeht.

Zum heutigen Frühstart sind auch pünktlich die ersten Wertungen der internationalen Fachpresse eingetrudelt.

Wie die ersten Wertungen ausgefallen sind, zeigt euch der Medaillenspiegel.

Hell is Us – Medaillenspiegel

Shacknews 9/10

Push Square 9/10

PlayStation Universe 9/10

PSX Brasil 90/100

Life is Xbox 90/100

DualShockers 8,5/10

Wccftech 8,5/10

GamePro 80/100

Console Creatures 8/10

Xbox Achievements 75 %

GameSpot 7/10

Wertungen 5/5

TheXboxHub 4/5