Hell is Us: Neuer Trailer bestätigt Release im September

Autor:, in / Hell is Us

Neue Einblicke in die Handlung und den Hauptcharakter von Hell is Us gibt es im neuen Trailer, der den Release im September bestätigt.

Publisher Nacon und das Entwicklerstudio Rogue Factor haben das Veröffentlichungsdatum für Hell is Us bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Nach der Einführung in die düstere und mysteriöse Welt von Hell is Us werden nun einige Aspekte der komplexen Handlung und des kryptischen Hauptcharakters Rémi durch brandneues Bildmaterial vorgestellt.

In diesem neuen Trailer ist die Stimme von Elias Toufexis zu hören, der Rémi in der englischsprachigen Version des Spiels seine Stimme leiht.

Elias Toufexis ist bekannt für seine großen Rollen im Fernsehen (Star Trek: Discovery, Criminal Minds, Supernatural, The Expanse) und in bekannten Videospiel-Franchises wie Assassin’s Creed, Call of Duty, Starfield und vor allem durch seine Rolle als Adam Jensen in der Deus Ex-Saga.

Jonathan Jacques-Belletête, künstlerischer und kreativer Leiter von Hell is Us, hatte bereits bei dieser Gelegenheit mit Elias Toufexis zusammengearbeitet, als er für die künstlerische Leitung des Franchises verantwortlich war.

„Ich freue mich sehr, meine Freunde bei Hell is Us zu unterstützen“, erklärt Elias Toufexis. „Ich wollte diese Rolle übernehmen, weil Remi besonders interessant ist: Auch wenn er anfangs kalt und zurückhaltend wirkt, entdecken wir nach und nach die Komplexität seines Charakters und die Ereignisse, die seine Persönlichkeit geprägt haben. Die Welt des Spiels ist so unendlich faszinierend. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es spielen!“