Hell is Us: Neuer Trailer feiert PC-Demo auf Steam

Anlässlich der veröffentlichten Demo auf Steam gibt es einen neuen Trailer zu Hell is Us.

Der Publisher NACON und das Entwicklerstudio Rogue Factor haben auf Steam eine Demo des Action-Adventures Hell is Us veröffentlicht, die ab sofort und bis zum 16. Juni verfügbar ist. Die Demo wird auch auf dem Steam Next Fest ab dem 9. Juni zu sehen sein.

Diese Demo führt die Spieler in das Konzept des „Player-Plattering“ ein und lädt sie dazu ein, sich von Minikarten, GPS und Questmarkern zu verabschieden, um das immersive Vergnügen von Abenteuerspielen neu zu entdecken.

In Hell is Us müssen sich die Spieler auf ihren Instinkt, ihre Beobachtungsgabe und ihre Nahkampffähigkeiten verlassen, um die Schwierigkeiten und Gefahren zu überwinden, denen sie begegnen.

Die Demo umfasst das gesamte erste Kapitel des Spiels und bietet etwa anderthalb Stunden Spielspaß, möglicherweise sogar mehr für neugierige Spieler, die einige der vielen Geheimnisse des Spiels entdecken möchten.

Hell is Us erscheint am 4. September 2025 für PlayStation5, Xbox Series X|S und PC.

Schaut euch den neuen Demo-Trailer an: