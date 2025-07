Autor:, in / Hell is Us

Neuer Trailer zeigt mysteriöse Dungeons aus Hell is Us. Schaut euch das Video direkt hier an!

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von Hell is Us geben NACON und Rogue Factor in einem neuen Gameplay-Video einen Einblick in das Dungeon-System ihres düsteren Third-Person-Action-Adventures, kommentiert von Creative und Art Director Jonathan Jacques-Belletête.

Die Geschichte von Hell is Us spielt in Hadea, einem fiktiven Land, das von einem tödlichen Bürgerkrieg heimgesucht wird.

Diese einsame Nation verbirgt eine mysteriöse Vergangenheit und beherbergt uralte, vergessene Dungeons, die die Spielenden erforschen müssen, um auf ihrer Suche nach der Wahrheit voranzukommen und die Geheimnisse der seltsamen Ereignisse in der Region zu lüften.

Die Dungeons sind keine Nebenschauplätze, sondern ein integraler Bestandteil des Abenteuers. Sie liefern den Spielenden den Schlüssel zum Verständnis der tiefgründigen Geschichte von Hadea und bieten denkwürdige Gameplay-Sequenzen und Herausforderungen.

Jeder Dungeon ist einzigartig in seiner Atmosphäre, seinen Herausforderungen und seiner Bedeutung. Sie verlangen von den Spielenden unterschiedliche Fähigkeiten: Interaktion und sorgfältige Beobachtung der Umgebung, logisches Denken und vor allem Kampfskills gegen die vielen Feinde, die sich ihnen in den Weg stellen.

Darüber hinaus gipfelt jeder der verschiedenen Dungeons in einer abschließenden, intensiven Konfrontation, die zu Enthüllungen führt und ein Licht auf die bewegte Vergangenheit dieser abgelegenen Ecke der Welt wirft.

„Die Dungeons basieren auf der gleichen „Player-Plattering“-Philosophie, die das gesamte Spiel bestimmt“, erklärt Jonathan Jacques-Belletête. „Mit diesem Konzept wollen wir den Spielenden die Möglichkeit geben, auf eigene Faust auf Entdeckungsreise zu gehen, ohne dabei an der Hand gehalten zu werden. In den tiefen und geheimnisvollen Gängen der Dungeons müssen die Spielenden auf ihre Umgebung achten, um sich zu orientieren und herauszufinden, wie sie die vielen Hindernisse überwinden können. Jeder Dungeon hat seine eigene Atmosphäre und besondere Momente und gipfelt in einem echten Erfolgserlebnis, sobald die Spielenden ihn bezwungen haben.“

Hell is Us ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Nahkampf, Erkundung und eine fesselnde Erzählung miteinander vereint. Mit dem „Player-Plattering“-Ansatz, der Spielende dazu ermutigt, ihren Instinkten zu folgen statt Markierungen auf der Karte, will das Spiel zu den Wurzeln klassischer Abenteuerspiele zurückkehren.

Es fördert Nachdenken und Beobachtung, indem es bewusst auf aufdringliche Hilfestellungen verzichtet.

Spielende übernehmen darin die Rolle von Rémi, einem Protagonisten auf der Suche nach seinen Ursprüngen in einem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land.

Die fast völlige Abschottung der Region birgt ein dunkles Geheimnis: das plötzliche Auftauchen seltsamer Kreaturen, die an alte Grabsteine oder Monumente erinnern.

Bewaffnet mit speziell geschmiedeten Waffen, die einzig zur Bekämpfung dieser Monster geeignet sind, muss Rémi lernen, wie er sie besiegt – und seine Ausrüstung klug einsetzen.

Hier ist das Video zu sehen:

Hell is Us wird am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.