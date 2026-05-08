Hell is Us: Nintendo Switch 2 Release am 24. September bestätigt

Hell is Us erscheint am 24. September 2026 für Nintendo Switch 2 und setzt auf gnadenlose Erkundung ohne Hilfen.

Mit einem neuen Trailer wird der Release von Hell is Us für Nintendo Switch 2 bestätigt und ein genauer Veröffentlichungstermin für das düstere Action-Adventure genannt.

Das Spiel führt Spieler in ein vom Krieg gezeichnetes Land, in dem Chaos herrscht und mysteriöse übernatürliche Kreaturen die Umgebung bedrohen. Im Zentrum steht dabei eine Geschichte, die sowohl menschliche Gewalt als auch uralte, unbekannte Kräfte miteinander verbindet.

Besonders auffällig ist das bewusst reduzierte HUD-Design. Es gibt weder Karte noch Kompass oder Questmarker, wodurch Spieler ausschließlich auf ihre Beobachtungsgabe und Intuition angewiesen sind, um sich in der Welt zurechtzufinden.

Die Erkundung erfolgt frei und ohne klassische Hilfen, wodurch die Geschichte Stück für Stück selbst entschlüsselt werden muss. Dieser Ansatz soll ein intensiveres und persönlicheres Spielerlebnis erzeugen.

Im Kampf setzt Hell is Us auf brutale Nahkampf-Action sowie speziell entwickelte Waffen, die gegen die unbekannten Bedrohungen eingesetzt werden können. Die Auseinandersetzungen sind dabei klar auf Survival-Elemente und direkte Konfrontation ausgelegt.

Hell is Us erscheint am 24. September 2026 für Nintendo Switch 2.