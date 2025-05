Hell is Us: Physische Deluxe Edition ab jetzt vorbestellbar

Autor:, in / Hell is Us

Die physische Deluxe Edition von Hell is Us ist ab jetzt vorbestellbar!

NACON und Rogue Factor geben bekannt, dass die physische Deluxe Edition sowie die bei Media Markt/Saturn exklusiv erhältliche Limited Edition des kommenden Action-Adventures Hell is Us ab sofort vorbestellt werden können und stellen deren Inhalt vor.

Das Spiel ist ab dem 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.

Alle, die vollständig in die mysteriöse Atmosphäre von Hell is Us eintauchen möchten, bekommen mit der physischen Deluxe Edition des Spiels einige Inhalte:

Das vollständige Spiel im Metal Case

Den Original-Soundtrack

Kosmetische Ingame-Items für Protagonisten Rémi und seine Drohne KAPI

Ein digitales Artbook

Ein Geheimcode, der Zugang zu speziellem Ingame-Content gewährt – dessen Geheimnis die Spielenden erst selbst enthüllen müssen

Die exklusiv bei Media Markt/Saturn erhältliche Limited Editon im Schuber enthält:

Das vollständige Spiel

Metal Case mit exklusivem Artwork

Military Pack – Kosmetische Ingame Items für Protagonisten Rémi und seine Drohne KAPI

Printed Artwork

Jetzt bei MediaMarkt vorbestellen:

Hell is Us ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Nahkampf, Erkundung und eine fesselnde Erzählung miteinander vereint. Mit einem „Player-Plattering“-Ansatz, der Spielende dazu ermutigt, ihren Instinkten zu folgen statt Markierungen auf der Karte, will das Spiel zu den Wurzeln klassischer Abenteuerspiele zurückkehren.

Es fördert Nachdenken und Beobachtung, indem es bewusst auf aufdringliche Hilfestellungen verzichtet. Spielende übernehmen darin die Rolle von Rémi, einem Protagonisten auf der Suche nach seinen Ursprüngen in einem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land. Die fast völlige Abschottung der Region verbirgt ein dunkles Geheimnis: das plötzliche Auftauchen seltsamer Kreaturen, die an alte Grabsteine oder Monumente erinnern. Bewaffnet mit speziell geschmiedeten Waffen, die einzig zur Bekämpfung dieser Monster geeignet sind, muss Rémi lernen, wie er sie besiegt – und seine Ausrüstung klug einsetzen.

Hell is Us wird am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.