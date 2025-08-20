Hell is Us: Story-Trailer und digitaler Comic erläutern Hintergründe

Ein neue Story-Trailer und ein kostenlos erhältlicher digitaler Comic erläutern die Hintergründe des Hauptcharakters.

Auf der Future Games Show hatten der Publisher NACON und sein Studio Rogue Factor das Vergnügen, einen faszinierenden neuen Trailer zu präsentieren, der die Geschichte des Action-Adventure-Spiels Hell is Us und die Beweggründe seines Hauptcharakters Remi beleuchtet.

Spieler, die mehr erfahren möchten, können die Ereignisse, die sich kurz vor Beginn des Spiels zugetragen haben, in einem exklusiven digitalen Comic nachlesen, der auf nacongaming.com verfügbar ist.

Hell is Us erscheint am 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store). Eine Demoversion ist derzeit bis zum 28. August auf allen diesen Plattformen verfügbar.

Hell is Us bietet eine fesselnde Geschichte, in der übernatürliche Phänomene, menschliche Gewalt und uralte, gut gehütete Geheimnisse aufeinanderprallen.

Die Geschichte von Hell is Us lässt die Spieler in Hadea eintauchen, ein mysteriöses fiktives Land, das von der Welt abgeschnitten ist und von einem tödlichen Bürgerkrieg heimgesucht wird. Remi, der Protagonist des Spiels, wurde in Hadea geboren, aber als Kind von seinen Eltern herausgeschmuggelt.

Jetzt ist er als Friedenssoldat auf Mission in diesem Gebiet und sieht seine Rückkehr als Chance, die Geheimnisse seiner Herkunft und die Gründe aufzudecken, die seine Eltern dazu zwangen, ihn zu verlassen.

Zu dieser Suche nach der Vergangenheit vor dem Hintergrund eines Bürgerkriegs kommt noch das Geheimnis eines seltsamen Phänomens namens „die Katastrophe“ hinzu, das seltsame Kreaturen hervorbringt, die an alte Grabsteine und Monumente in der Region erinnern und denen Remi auf seiner Reise begegnen wird.

Außerdem ist auf nacongaming.com ein 16-seitiger digitaler Comic erhältlich, der die Ereignisse unmittelbar vor Beginn des Spiels kostenlos nacherzählt.