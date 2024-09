Hell is Us: Übernatürliche Kreaturen im Gameplay-Trailer

Autor:, in / Hell is Us

Schaut euch den ersten Gameplay-Trailer von Hell Is Us und erfahrt mehr Details in der nächsten Woche.

Gestern Abend enthüllten Publisher NACON und das Studio Rogue Factor auf der State of Play den ersten Gameplay-Trailer zu Hell is Us, dem neuen Großprojekt des Studios.

Jonathan Jacques-Belletête, der Creative Director des Spiels, lädt die Spieler ein, ihn am 30. September um 17:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von NACON zu besuchen, um mehr über Hell is Us zu erfahren.

Das Spiel soll im Jahr 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Hell is Us ist ein Third-Person-Action-Adventure, in dem sich der Protagonist aufmacht, um in den verschiedenen Regionen eines vom Bürgerkrieg verwüsteten Landes mehr über seine Vergangenheit zu erfahren.

Die fast völlige Autarkie des Landes verbirgt ein dunkles Geheimnis: das kürzliche Auftauchen von übernatürlichen Kreaturen, die alten Grabsteinen und Monumenten in der Region ähneln.

Bewaffnet mit speziell für den Kampf gegen diese Monster geschmiedeten Waffen muss der Protagonist lernen, sie zu besiegen und seine Ausrüstung klug einzusetzen.

Das Spiel zeichnet sich auch durch einen einzigartigen Ansatz beim Spieldesign aus, der sich am besten mit dem Begriff „Player-Plattering“ beschreiben lässt. Dieses Konzept ist das Gegenteil von „silver-plattering“, das darin besteht, den Spielern alles auf dem Silbertablett zu servieren und zu erklären.

Mit Hell is Us wollte das Studio zu den Wurzeln von Abenteuerspielen der alten Schule zurückkehren, indem es zu Erkundungen und zum Nachdenken anregte und auf traditionelle Hilfsmittel verzichtete.

Es gibt keine detaillierten Karten, Questmarker oder Kompasse, die alle interessanten Punkte anzeigen: Die Spieler müssen sich auf ihre Intuition, ihre Beobachtungsgabe und ihr logisches Denken verlassen, um auf ihrer Reise voranzukommen und die Geheimnisse dieser mysteriösen Länder zu entdecken.