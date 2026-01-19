Hell is Us: Update 1.5 mit neuen Features und wichtigen Fixes veröffentlicht

Mit dem neuen Update 1.5 erhält Hell is Us ein umfangreiches Paket aus Verbesserungen, Fehlerbehebungen und zusätzlichen Komfortfunktionen. Das Update ist ab sofort auf Steam, Epic Games Store, Xbox Series und PlayStation 5 verfügbar, jeweils mit einer eigenen Buildnummer für die jeweilige Plattform.

Die Aktualisierung führt erstmals die optionale MyNacon-Kontoanbindung ein. Wer sein Profil verknüpft, erhält eine kleine kosmetische Belohnung in Form der Poutine Cap. Die Integration bleibt freiwillig und beeinflusst das restliche Spielerlebnis nicht.

Darüber hinaus erweitert das Update mehrere Systeme im Spiel. Die Anzeige für Aufladungsangriffe wurde ergänzt, die Thumbstick-Empfindlichkeit im Interface angepasst und die Navigation durch Itemlisten verbessert.

Der Fotomodus erhält zusätzliche vertikale Kamerabewegung über die Schultertasten sowie eine Option, die Y-Achse zu invertieren. Außerdem lässt sich nun die vollständige Boot-Animation des Datapads in den Einstellungen aktivieren.

Das Update behebt zudem einen Fehler beim Lend an Ear-Erfolg, der auftreten konnte, wenn Spieler nicht mit Lukhan gesprochen hatten, bevor sie ihm das Funkgerät übergaben. Weitere kleinere Fehlerkorrekturen runden das Paket ab.

Die PC-Version erhält exklusive Neuerungen wie XeSS Frame Generation, eine Gehen Taste sowie eine automatische Eingabebelegung basierend auf dem verwendeten Tastaturlayout. Auf PlayStation 5 wurden die Trophäentexte für mehrere Sprachen korrigiert, darunter Französisch, Spanisch Lateinamerika und Portugiesisch Portugal.