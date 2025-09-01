Hell is Us: Wer früher spielt verpasst Erfolge

Falls ihr heute schon mit Hell is Us startet, solltet ihr vielleicht noch warten, denn ihr verpasst wegen eines Bugs Erfolge.

Ab Donnerstag ist Hell is Us auf Xbox Series X|S spielbar. Mit der Deluxe Edition können Vorbesteller jedoch schon heute ins Action-Adventure einsteigen.

Eine wichtige Nachricht bezüglich der Erfolge hat der Entwickler für die Spieler jetzt via X veröffentlicht.

Aktuell gibt es noch ein Problem, wodurch die Freischaltung von Erfolgen verhindert wird. Man verspricht heute noch einen Fix dafür auszurollen.

Wichtig ist dabei zu wissen, dass ihr verpasste Erfolge in einem laufenden Spiel mit dem Fix nicht nachträglich automatisch freischaltet, es hilft nur ein frischer Spielstart.

Im Hauptmenü solltet ihr die Versionsnummer 1.3.28.43567 sehen, dann seid ihr auf der sicheren Seite und habt die gepatchte Version.

Wer die Version 1.3.26.43146 hat, dem fehlt der Patch noch.

Wann genau der Fix live geht, ist nicht bekannt.