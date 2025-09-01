Hell is Us: Wissenswerts zum Spiel in 90 Sekunden

Hell is Us ist ab heute für Besitzer der Deluxe Edition erhältlich, noch vor der endgültigen Veröffentlichung am 4. September.

Da die offizielle Veröffentlichung von Hell is Us näher rückt, werden in einem neuen Trailer die wichtigsten Features des Spiels vorgestellt: Erkundung ohne jegliche künstliche Unterstützung, eine fesselnde Geschichte in einer geheimnisvollen Welt und intensive Nahkämpfe.

Darüber hinaus erhalten Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, 72 Stunden Early Access, sodass sie schon jetzt in das Abenteuer eintauchen können.

Hell is Us wurde von Rogue Factor entwickelt und wird von NACON veröffentlicht. Das Spiel ist ab dem 4. September 2025 für alle Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) erhältlich.

Hell is Us möchte ein Erlebnis bieten, bei dem Erkundung, Untersuchung und dynamische Nahkämpfe im Vordergrund stehen. Durch seinen „Player-Plattering”-Ansatz, der die Spieler dazu anregt, eher ihren Instinkten als Markierungen zu folgen, möchte der Titel zu den Wurzeln der Abenteuerspiele zurückkehren.

Es fördert das Nachdenken und Beobachten, indem er alle Formen aufdringlicher Hilfestellungen eliminiert.

In Hell is Us schlüpfen die Spieler in die Rolle von Rémi, einem Protagonisten, der in einem vom Bürgerkrieg heimgesuchten Land auf der Suche nach seinen Wurzeln ist. Die fast vollständige Autarkie des Landes verbirgt ein dunkles Geheimnis: das jüngste Auftauchen seltsamer Kreaturen, die an alte Grabsteine und Denkmäler in der Region erinnern.

Mit speziell für den Kampf gegen die Monster geschmiedeten Waffen muss Rémi lernen, wie er sie besiegen und seine Ausrüstung sinnvoll einsetzen kann.