Hell is Us: Wissenswerts zum Spiel in 90 Sekunden

Da die offizielle Veröffentlichung von Hell is Us näher rückt, werden in einem neuen Trailer die wichtigsten Features des Spiels vorgestellt: Erkundung ohne jegliche künstliche Unterstützung, eine fesselnde Geschichte in einer geheimnisvollen Welt und intensive Nahkämpfe.
Darüber hinaus erhalten Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, 72 Stunden Early Access, sodass sie schon jetzt in das Abenteuer eintauchen können.
Hell is Us wurde von Rogue Factor entwickelt und wird von NACON veröffentlicht. Das Spiel ist ab dem 4. September 2025 für alle Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) erhältlich.
Hell is Us möchte ein Erlebnis bieten, bei dem Erkundung, Untersuchung und dynamische Nahkämpfe im Vordergrund stehen. Durch seinen „Player-Plattering”-Ansatz, der die Spieler dazu anregt, eher ihren Instinkten als Markierungen zu folgen, möchte der Titel zu den Wurzeln der Abenteuerspiele zurückkehren.
Es fördert das Nachdenken und Beobachten, indem er alle Formen aufdringlicher Hilfestellungen eliminiert.
In Hell is Us schlüpfen die Spieler in die Rolle von Rémi, einem Protagonisten, der in einem vom Bürgerkrieg heimgesuchten Land auf der Suche nach seinen Wurzeln ist. Die fast vollständige Autarkie des Landes verbirgt ein dunkles Geheimnis: das jüngste Auftauchen seltsamer Kreaturen, die an alte Grabsteine und Denkmäler in der Region erinnern.
Mit speziell für den Kampf gegen die Monster geschmiedeten Waffen muss Rémi lernen, wie er sie besiegen und seine Ausrüstung sinnvoll einsetzen kann.
Erster? 🥳Dann müssten ja bald Testwertungen zu sehen sein. Bleib gespannt 👍🏻
Testberichte gibt es bereits diverse. Die durchschnittliche Wertung liegt aktuell bei ca. 78 Prozent. Wobei ich viele der hohen Wertungen nach der Demo überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Demo hab ich noch in der Warteschleife 😅
Der Text liest sich ja ganz nett oben, aber die Demo hat bei mit genau ein anderen Eindruck hinterlassen. Von der Erkundung und Untersuchung des Walds war ich schnell gelangweilt. Die Atmosphäre hat mich nicht gepackt. Die Menüs nicht einladend und schon steinzeitlich. Und warum bitte schön eine Steuerung, bei der man nich mal springen oder über einen Vorsprung gehen kann? Warum muss ich Umwege durch den halben Wald laufen, wenn es doch einen freien Weg mit nur einem 10cm Absatz gibt?
Am Ende war ich statt motiviert eher gefrustet, weil viele kleine Dinge einfach schrecklich umgesetzt sind. Daher hab ich nach der Demo auch meine Deluxe-Version wieder storniert. Vielleicht probier ich es später einmal im Sale oder GP aus, aber zum Release wird es auf keinen Fall etwas bei mir.
Naja, die Demo war ganz nett. Allerdings waren überall Zäune im Wald und man konnte nicht dahin gehen wo man wollte. Und aufgehört hatte die Demo dann genau dort, wo man wirklich einen Weitblick hatte und seltsame Sachen sehen konnte.
Ich werde auf alle Fälle abwarten und mal schauen, wie sich das Spiel entwickelt und wie die Wertungen so sind. Bis dahin zocke ich wohl noch ein bisschen Wuchang weiter und versuch noch den ein oder anderen Erfolg zu holen.