Hell is Us: Xbox Series X|S und PlayStation 5 Grafikvergleich

Schaut euch einen Grafikvergleich von Hell is Us auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 an.

Ein Vergleichsvideo zum Action-Adventure Hell is Us stellt das Spiel auf den Konsolen Xbox Series X, Xbox Series S und PlayStation 5|Pro gegenüber.

Für Xbox Series X und PlayStation 5|Pro stehen mit Qualität und Leistung laut ElAnalistaDeBits zwei Grafikmodi zur Auswahl. So ist das Detailniveau, die Sichtweite, Schatten, Beleuchtung, Reflexionen so wie die Geländequalität im Modus Qualität im Allgemeinen besser.

Gegenüber der PlayStation 5 ist die durchschnittliche Auflösung auf der Xbox Series X höher.

Zwar punktet die PlayStation 5 Pro mit einigen Einstellungen des Qualitätsmodus auch im Leistungsmodus, in der Analyse wurden aber keine nennenswerten Unterschiede festgestellt, wie es heißt.

Im Leistungsmodus verursacht PSSR das für die Unreal Engine 5 typische Flackern bei der Umgebungsokklusion.

Diese und weitere Details seht ihr im Video: