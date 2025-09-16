Hell is Us: Xbox Series X|S und PlayStation 5 Grafikvergleich

10 Autor: , in News / Hell is Us
Übersicht
Image: Nacon

Schaut euch einen Grafikvergleich von Hell is Us auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 an.

Ein Vergleichsvideo zum Action-Adventure Hell is Us stellt das Spiel auf den Konsolen Xbox Series X, Xbox Series S und PlayStation 5|Pro gegenüber.

Für Xbox Series X und PlayStation 5|Pro stehen mit Qualität und Leistung laut ElAnalistaDeBits zwei Grafikmodi zur Auswahl. So ist das Detailniveau, die Sichtweite, Schatten, Beleuchtung, Reflexionen so wie die Geländequalität im Modus Qualität im Allgemeinen besser.

Gegenüber der PlayStation 5 ist die durchschnittliche Auflösung auf der Xbox Series X höher.

Zwar punktet die PlayStation 5 Pro mit einigen Einstellungen des Qualitätsmodus auch im Leistungsmodus, in der Analyse wurden aber keine nennenswerten Unterschiede festgestellt, wie es heißt.

Im Leistungsmodus verursacht PSSR das für die Unreal Engine 5 typische Flackern bei der Umgebungsokklusion.

Diese und weitere Details seht ihr im Video:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Hell is Us

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. FaMe 147505 XP Master-at-Arms Onyx | 16.09.2025 - 16:09 Uhr

    Hell is Us im Grafik-Test,
    welche Konsole macht’s am best’?
    Series X hat Auflösung klar,
    doch beide liefern Bild ganz nah.

    PS5 Pro zeigt Glanz im Spiel,
    Qualität im Modus – fein und viel.
    Doch Unterschiede, groß und krass,
    fand man am Ende eigentlich kaum was.

    4
    • Chris0071234 41150 XP Hooligan Krauler | 16.09.2025 - 16:50 Uhr
      Antwort auf FaMe

      Ei, gar nicht schlecht, dass muss ich Dir lassen, nicht jeder kann seine Posts in Reimen verfassen 😀

      0
      • FaMe 147505 XP Master-at-Arms Onyx | 16.09.2025 - 17:54 Uhr
        Antwort auf Chris0071234

        Oh! Voll schön, hier einen Poesie-Kollegen zu finden,
        mit dem sich Verse Zeile für Zeile verbinden.
        Ich danke dir für deine Antwort so klar,
        und das in Sichtform echt wunderbar.💪👍

        0
  2. Lord Hektor 311010 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.09.2025 - 17:11 Uhr

    Ps5 Pro nicht besser wie Series X, hmm 🤔. Da zahlen sich 800€ wieder mal aus 🤣.

    1
  3. Captain Satan 115330 XP Scorpio King Rang 3 | 16.09.2025 - 17:37 Uhr

    Der Mehrwert der PS5 Pro ist ja mal wieder ein Witz….

    Worum gehts in dem Spiel eigendlich? Sieht spannend aus

    1
    • Katanameister 198760 XP Grub Killer God | 16.09.2025 - 18:03 Uhr
      Antwort auf Captain Satan

      Ist ein Third Person Action Adventure mit Fokus auf Erkundung (ohne Questmarker), Nahkampf und Rätseln.

      Man spielt einen Blauhelmsoldaten im Jahr 1993 und muss nach seiner Familie in einem abgeschnittenen Land suchen, das von einem Bürgerkrieg sowie übernatürlichen Vorfällen geplagt wird.

      0
  4. Katanameister 198760 XP Grub Killer God | 16.09.2025 - 17:44 Uhr

    Wieder einmal kein Unterschied zu sehen, langsam wird es langweilig, die PS5 Pro ist ja mal wieder sehr stark unterwegs, Qualität hat nunmal ihren Preis 🙃.

    0
  5. Shadow124XX 69580 XP Romper Domper Stomper | 16.09.2025 - 17:52 Uhr

    Kann doch nicht wahr sein, dass die PS Pro schonwieder die X ausbremst… 😀

    0
  6. Robilein 1154490 XP Xboxdynasty Legend Gold | 16.09.2025 - 17:56 Uhr

    Wieder kaum Unterschiede zwischen den Konsolen zu erkennen. Somit ist man mit der Series X Version bestens bedient🙂

    0

Hinterlasse eine Antwort