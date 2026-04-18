Hell Let Loose: Vietnam: 50v50-Gefechte im ersten Beta-Gameplay enthüllt

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Image: Team 17

Ein neuer Beta-Gameplay-Trailer zu Hell Let Loose: Vietnam zeigt großangelegte 50v50-Gefechte und den taktischen Fokus des Multiplayer-Shooters.

Ein neuer Beta-Gameplay-Trailer zu Hell Let Loose: Vietnam liefert erste Einblicke in die großangelegten Gefechte des kommenden Titels.

Im Mittelpunkt stehen intensive 50-gegen-50-Schlachten, bei denen Teamarbeit und taktische Abstimmung entscheidend für den Ausgang der Gefechte sind. Spieler übernehmen dabei unterschiedliche Rollen auf dem Schlachtfeld und müssen gemeinsam strategische Ziele verfolgen.

Der Trailer zeigt verschiedene Kampfsituationen, in denen ein breites Arsenal an Waffen und Ausrüstung zum Einsatz kommt. Dabei wird deutlich, dass die Dynamik der Gefechte stark von der Koordination innerhalb der Teams abhängt.

Mit dem Setting im Vietnamkrieg setzt der Titel auf ein historisch geprägtes Szenario, das großflächige Karten und unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten bietet.

Das gezeigte Material stammt aus einer Beta-Version und gibt einen ersten Ausblick auf das, was Spieler im fertigen Spiel erwartet.

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5 Kommentare Added

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  1. Blight 34085 XP Bobby Car Geisterfahrer | 18.04.2026 - 07:36 Uhr

    Hell Let Loose war nicht schlecht. Einen Vietnam-Ableger brauche ich jetzt aber nicht so.

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  4. ShadowTerror90 73215 XP Tastenakrobat Level 2 | 18.04.2026 - 07:41 Uhr

    Freu mich drauf !

    Der erste Teil war super,und da das Spiel ein bisschen anspruchsvoller ist hat man nicht diese ganzen COD und Battlefield Kids dabei.

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  5. Economic 99290 XP Posting Machine Level 4 | 18.04.2026 - 08:03 Uhr

    ist mal auf der Liste. Mir zu grosse Maps aber geiles Setting muss man mal anchecken.

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