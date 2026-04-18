Hell Let Loose: Vietnam: 50v50-Gefechte im ersten Beta-Gameplay enthüllt

Ein neuer Beta-Gameplay-Trailer zu Hell Let Loose: Vietnam zeigt großangelegte 50v50-Gefechte und den taktischen Fokus des Multiplayer-Shooters.

Ein neuer Beta-Gameplay-Trailer zu Hell Let Loose: Vietnam liefert erste Einblicke in die großangelegten Gefechte des kommenden Titels.

Im Mittelpunkt stehen intensive 50-gegen-50-Schlachten, bei denen Teamarbeit und taktische Abstimmung entscheidend für den Ausgang der Gefechte sind. Spieler übernehmen dabei unterschiedliche Rollen auf dem Schlachtfeld und müssen gemeinsam strategische Ziele verfolgen.

Der Trailer zeigt verschiedene Kampfsituationen, in denen ein breites Arsenal an Waffen und Ausrüstung zum Einsatz kommt. Dabei wird deutlich, dass die Dynamik der Gefechte stark von der Koordination innerhalb der Teams abhängt.

Mit dem Setting im Vietnamkrieg setzt der Titel auf ein historisch geprägtes Szenario, das großflächige Karten und unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten bietet.

Das gezeigte Material stammt aus einer Beta-Version und gibt einen ersten Ausblick auf das, was Spieler im fertigen Spiel erwartet.