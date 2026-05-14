Hell Let Loose: Vietnam: Bringt brutalen 50v50-Dschungelkrieg auf neue Stufe

Mit Hell Let Loose: Vietnam bekommt die bekannte Militär-Shooter-Reihe einen neuen Schauplatz und eine deutlich erweiterte Kriegsführung.

Der Release ist für den 18. Juni 2026 angesetzt und wird von einem neuen Trailer begleitet, der den intensiven Dschungelkrieg in den Mittelpunkt stellt.

Das Spiel setzt weiterhin auf groß angelegte 50-gegen-50-Schlachten, in denen Teamwork, Kommunikation und taktisches Vorgehen entscheidend sind. Neu ist der Fokus auf den Vietnamkrieg mit dichtem Dschungel, Flüssen und vertikalem Gelände.

Spieler können zwischen verschiedenen Rollen wählen, darunter Infanterie, Aufklärung, Panzer- und Helikopter-Einheiten. Besonders hervorzuheben sind neue Gameplay-Mechaniken wie Tunnelnetzwerke für asymmetrische Angriffe sowie Patrouillenboote für Flusskämpfe.

Die Gefechte finden auf sechs großen Karten statt, die auf realen Schauplätzen basieren und dynamische Wetter- und Lichtbedingungen bieten. Zusätzlich stehen mehrere Spielmodi zur Verfügung, darunter klassische Offensiv- und Kriegsführungsmodi sowie vier wechselnde Varianten für zusätzliche Abwechslung.

Auch die Bewegungsmechaniken wurden erweitert, unter anderem durch Schwimmen, Klettern und verbessertes Team-Interaktionssystem wie das Bergen verwundeter Kameraden.

Insgesamt setzt Hell Let Loose: Vietnam auf noch mehr Immersion, taktische Tiefe und eine deutlich dynamischere Kriegsdarstellung als zuvor.