Hell Let Loose: Vietnam: Entwicklerinterview zum Shooter

Nach der offiziellen Vorstellung während der Future Games Show auf der Gamescom gab es später noch ein Entwicklerinterview mit Expression Games und weiteren Details zu Hell Let Loose: Vietnam.
Der taktische Kriegs-Shooter des Studios erscheint 2026 für PC und Konsolen.
Neben dem Video haben wir euch noch einige Bilder angefügt.
Freue mich Mega drauf.
Hätte nie gedacht das sie ein weiteres Spiel raushauen
Der Vorgänger war und is schon ne Wucht. Top. Das Vietnam Setting is richtig cool und nicht so verbraucht.
Das Vorgänger ist mir leider zu realistisch, aber ein gutes spiel.
Ich mag das vietnam setting, alleine schon die gute Musik der Zeit.