Hell Let Loose: Vietnam: Entwicklerinterview zum Shooter

Image: Team 17

Was ihr von Hell Let Loose: Vietnam erwarten könnt, wurde in einem brandneuen Entwicklerinterview erzählt.

Nach der offiziellen Vorstellung während der Future Games Show auf der Gamescom gab es später noch ein Entwicklerinterview mit Expression Games und weiteren Details zu Hell Let Loose: Vietnam.

Der taktische Kriegs-Shooter des Studios erscheint 2026 für PC und Konsolen.

Neben dem Video haben wir euch noch einige Bilder angefügt.

  2. Bensche 48570 XP Hooligan Bezwinger | 22.08.2025 - 18:23 Uhr

    Der Vorgänger war und is schon ne Wucht. Top. Das Vietnam Setting is richtig cool und nicht so verbraucht.

    0
  3. Hey Iceman 811385 XP Xboxdynasty All Star Gold | 22.08.2025 - 18:24 Uhr

    Das Vorgänger ist mir leider zu realistisch, aber ein gutes spiel.

    0

