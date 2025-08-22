Hell Let Loose: Vietnam: Entwicklerinterview zum Shooter

Was ihr von Hell Let Loose: Vietnam erwarten könnt, wurde in einem brandneuen Entwicklerinterview erzählt.

Nach der offiziellen Vorstellung während der Future Games Show auf der Gamescom gab es später noch ein Entwicklerinterview mit Expression Games und weiteren Details zu Hell Let Loose: Vietnam.

Der taktische Kriegs-Shooter des Studios erscheint 2026 für PC und Konsolen.

Neben dem Video haben wir euch noch einige Bilder angefügt.