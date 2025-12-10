Hell Let Loose: Vietnam: Gameplay-Trailer entführt in tödlichen Dschungel

Erlebt die ganze Härte eines 50-gegen-50-Kampfes mit dem Gameplay-Trailer zu Hell Let Loose: Vietnam.

Team17 und Expression Games haben einen exklusiven Trailer veröffentlicht, der das Gameplay von Hell Let Loose: Vietnam zeigt, der Gameplay- und In-Engine-Material enthält.

In diesem 50v50-Hardcore-FPS, der in einem der kultigsten Konflikte der Geschichte spielt, habt ihr und euer Zug nur durch taktisches Teamwork eine Chance, auf dem Schlachtfeld zu überleben.

In diesem neuen Gameplay-Trailer seht ihr, wie das Sonnenlicht kurz eure Augen blendet, während ihr das Geräusch von Hubschraubern hört, die sich von oben nähern, und macht euch bereit, die schweren Auswirkungen des Krieges zu spüren, der euch umgibt. Von hochkalibrigen Waffen bis hin zu voll einsatzfähigen Luft- und Wassertransporteinheiten müsst ihr die üppige Landschaft nutzen, um euch einen Vorteil gegenüber den feindlichen Streitkräften zu verschaffen.

Hell Let Loose: Vietnam spielt während des Vietnamkriegs und bietet bestehenden und neuen Fans ein hochkarätiges Spielerlebnis mit authentischer Kriegsführung, bei dem Teamwork der Schlüssel zum Erfolg ist.

https://www.youtube.com/watch?v=5bwfPLwLwQk

Spielfeatures:

Willkommen im Dschungel – Ihr und eure Kameraden landet in dramatischen Landschaften und kämpft auf 6 neuen Vietnam-Karten, die mit dichtem Dschungel, gewundenen Flussdeltas und offenen Lichtungen einzigartige taktische Herausforderungen bieten.

Luftfahrzeuge – Voll einsatzfähige Hubschrauber stehen für Truppentransporte und Feuerunterstützung zur Verfügung. Diese Einheiten spielen eine entscheidende Rolle beim Transport von Soldaten zu Landezonen, bei der Lieferung von Nachschub an das Team an taktisch wichtigen Orten, bei der Aufklärung und bei der Bereitstellung von Luftfeuerkraft.

Patrouillenboote – Übernehmt die Kontrolle über schwer bewaffnete Schiffe, wie zum Beispiel das legendäre US-Patrouillenboot PBR.

Tunnel – Die nordvietnamesischen Streitkräfte können ausgedehnte Tunnelnetze bauen, die strategische Vorteile für Überraschungsangriffe und Truppenbewegungen bieten. Das bedeutet, dass die Beherrschung von Taktiken für den Sieg im Kampf unerlässlich sein wird.